Tati en Laura, de twee ijsblokken die niet willen smelten. Wisten ze eigenlijk wat ‘Blind Getrouwd’ is? Mark Coenegracht

08 maart 2020

21u10 8 TV De prachtigste zonsopgang die je kan beleven op je huwelijksreis in Bali? “Jammer dat er geen hete Callebaut-chocomelk voor handen is”, vond pas gehuwde Laura uit ‘Blind Getrouwd’. Snorkelen in een super idyllische baai in Thailand? “Ik hou niet van vissen”, maakte Tati duidelijk. Weg mogelijk magische momentjes! Sonny en Lothar bleven opvallend galant en vriendelijk. In hun plaats zouden wij gillend weggelopen zijn.

Geen tweedehands uitstapje naar een goedkoop Spaans resort in herfstmodus. Wel een huwelijksreis naar een exotische bestemming. Met activiteiten die gevoelens moeten oproepen en/of aanwakkeren. Een doorsnee mens zou al voor minder gelukkige dagen willen beleven. Niet zo bij Laura en Tati, de ‘Blind Getrouwd’-dames die ergens ver weg op Bali en in Thailand enkel afstand en tijd claimden. Wisten ze eigenlijk wel dat ze hoofdrolspeelsters waren en zijn van een experiment waarbij vreemden door de wetenschap worden samengebracht? En waarbij Vlaanderen doen en laten kan volgen op televisie!

Twee jaar geleden al was er al die onverklaarbare breuk tussen Marjolein en Mike. Vorig jaar blokkeerde Annelies bij Joris op de meest onwaarschijnlijke manier. En nu lijkt het binnen de kortste keren fout te lopen tussen Lothar en Tati en Sonny en Laura. Eén rode draad: de mannen doen hun uiterste best om van hun kersverse huwelijk wat te maken, de dames schijnbaar minder.

Wat is er (ook) dit keer fout gelopen tussen de periode van selectie en de eigenlijke huwelijken? Hebben de ‘specialisten’ die de koppels screenen wel alle parameters goed onder controle? En wat vertellen die vrouwen die plots blokkeren ons niet? Struikelt Laura, het meisje met de gesliste ‘s’ en het Kempens accent, bijvoorbeeld over de Antwerpse tongval van Sonny? En kan Tatiana, het ‘gewone’ meisje dat haar unieke kans krijgt om de liefde van haar leven te vinden, de druk die zo’n ‘experiment’ met zich meebrengt, wel aan? Heeft ze goed en wel door dat ‘Blind Getrouwd’ niet de zekerheid geeft van ‘instant love’ en een massa ‘vlinders in de buik’? Maar dat het een experiment is waarbij de begeleiders weten dat hij en zij veel kenmerken hebben om een relatie te doen lukken. Maar dat het, zoals in het gewone leven, werken is aan zo’n relatie.

Hoed af voor Lothar die galant en beleefd blijft bij zoveel afwijzend gedrag. Blokkeerde Tati op zijn beperkte lengtemaat? Of zijn zijn tattoos te indrukwekkend? Is hij niet dé ridder op het witte paard?

We voelen ook erg mee met Sonny. Goedzak eerste klas. Dat zie je, dat voel je. Jammer dat hij niet zomaar een kop hete Callebaut-choco tevoorschijn kon toveren. Of had Laura dan nog wat anders uit de mouw geschud?

Is voor de helft van de koppels het huwelijk voorbij nog voor het eigenlijk begonnen is? Tegen beter weten in durven wij nu al het ergste vrezen!

Wij lichten de koppels afzonderlijk door.

Christophe & Nick: ‘Wij vertellen alles. Het bewijs dat er connectie is’

Het schoolvoorbeeld hoe je als allereerste homokoppel ooit in ‘Blind Getrouwd’ dat moeilijke experiment moet aanpakken. Met de juiste dosis humor en zelfrelativering, maar ook met het besef dat er moet gewerkt worden aan een relatie om die kans tot slagen te geven. Ze zijn meer dan ooit ontwapenend, Christophe en Nick. En als kijker pel je week na week een laagje af zodat je de echte mensen achter de gevel te zien krijgt.

Tijdens hun, oeh, zo gevaarlijke kanotocht vatte Christophe het allemaal goed samen: “Deze tocht symboliseert onze relatie. Me doing the work and Nick sitting back and relaxing.”

De twee heren hebben duidelijk een stap verder gezet in hun prille relatie. Er wordt niet alleen gegibberd en gelachen. Er wordt ook gepraat. ‘Je gaat me echt leren kennen door gewoon met mij samen te leven, niet door op vakantie te zijn en 1002 prikkels te krijgen’, maakt Nick duidelijk. Dat belooft voor de volgende weken.

Slaagkansen: van 55 naar 60 procent

Laura & Sonny: ‘Verwarmen? Ik ben nog afwachtend’

Ze heeft een ochtendhumeur waardoor er beeld noch klank is tijdens de eerste uren van de dag. Bij Laura lijkt dat ochtendhumeur de hele dag en een stuk van de nacht te duren. Vervelend voor Sonny, de jongen die met de lach op de lippen door het leven lijkt te stappen, daarbij het jeugdkampliedje ‘pak al je zorgen in je plunjezak en fluitfluitfluit’ neuriet. Om maar te zeggen dat Sonny tegen een stootje kan. Sinds het officiële ja-woord heeft hij nog geen kus gekregen. Welgeteld één ‘high five’. Dat moet zowat het meest intieme gebeuren geweest zijn tussen die twee. En Seksuolotte dan maar boodschappen en opdrachten geven. Het was berekoud op de vulkaan en Sonny wilde wel voor wat warmte zorgen, maar zo zag Laura dat niet. “Ik ben nog zo’n beetje afwachtend”, klonk het. “Ik mijn hoofd zag ik het anders. Gezellig naast elkaar, een dekentje dicht tegen elkaar. Maar zij zocht de afstand op”, zo analyseerde Sonny een verknald emo-moment.

Slaagkansen: van 50 naar 20 procent

Winnie & Jonah: ‘Ik kijk naar de Kilimanjaro en zie een mooie vrouw liggen’

Geen verkeerd woord, geen verkeerde handeling, geen fout moment te bespeuren voorlopig in de ontdekkingstocht van Winnie en Jonah naar elkaar. Yep, het ziet er soms heel erg zeemzoeterig uit, soms té, maar het is wel erg plezant om naar te kijken. Je kan maar hopen en duimen dat deze tortelduifjes samen blijven. Verstandige mensen met een missie, zoveel is duidelijk. Ze weten en kennen de valstrikken en grote gevaren en gaan daar perfect mee om. Voorlopig is hun huwelijk écht een sprookje. Jonah keek vanuit zijn huwelijksbed naar de Kilimanjaro en zag naar eigen zeggen een heel mooie vrouw liggen. De gelukzak. Waarop Winnie: ‘Ik heb de vier dagen alleen een wow-gevoel gehad’. Van een goeie match gesproken.

Slaagkansen: van 80 naar 90 procent

Tatiana & Lothar: ‘De realiteit is niet gemakkelijk’

Plaatsvervangend ongemak en onbehagen. Dat hadden en voelden we toen Lothar met de allerbeste bedoelingen de lievelings-kimono van Tati als cadeautje afgaf, maar daar botweg mee wandelen werd gestuurd. Hoe raar?! En hoe fel was het déja vu-moment met de massa rozen die vorig jaar zelfs geen lik water kregen van Annelies.

Naar eigen zeggen hoopte Tati dat ze na het ‘ja-woord’ meteen smoorverliefd zou worden op haar nieuwe prins. Wat uiteraard niet gebeurde. En dus gebeurt er voorlopig niks meer. Geen pogingen om als koppel door het leven te gaan, het elkaar zeker en vast niet aangenaam maken, verschieten als de andere partij een compliment wil geven. Erg, heel erg.

Slaagkansen: van 20 naar 10 procent