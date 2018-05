Tasha en Ian winnen 'Belgium's Got Talent' MVO

25 mei 2018

23u05 0 TV De kogel is door de kerk, Tasha en Ian winnen het jubileumseizoen van 'Belgium's Got Talent' na een spannende finale en strijken zo de geldprijs van 50.000 euro op.

Ze versloegen daarbij 12 andere kandidaten die het tot in de finale wisten te schoppen:Gilles Thiry, DrumSpirit, Interius Fortitudo, Get Insane, Avant Garde Collective en Aya Courouble kregen de stem van de jury. Twice, Sonita, Leen & Angelo, Mathias Goethals en CompAni-One werden door de kijkers naar de finale gestuurd.

Tasha en Ian konden zowel de jury als het grote publiek bekoren met hun emotioneel geladen dans vol moeilijke lifts. Zelfs Koen Wauters was volledig van zijn melk. "Ik was te laat terug op het podium omdat ik met open mond naar de monitor aan het staren was, zo geweldig vond ik dit!" verklaarde hij na hun indrukwekkende optreden.

