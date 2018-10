Tarantino of een romantische Mel Gibson: dit zijn onze onmisbare tv-tips Redactie

13 oktober 2018

16u00 0 TV Geen zin in een terrasje? Dan biedt de televisie nog steeds een perfect alternatief voor een leuke zaterdagavond. Dit zijn onze onmisbare tv-tips.

The Hateful Eight, VIER, 20u25

De achtste worp van Quentin Tarantino speelt zich bijna helemaal af in dezelfde saloon, waar een excentriek gezelschap schuilt voor een sneeuwstorm. Verwacht dus geen denderende actie, maar des te meer aan spitsvondige personages, liters bloed en meesterlijke dialogen. De soundtrack leverde de 87-jarige Ennio Morricone ('The Good, the Bad and the Ugly') eindelijk zijn eerste Oscar op.

What Women Want, VTM, 21u55

Romantische komedie met Mel Gibson en Helen Hunt. Nick Marshall is een ambitieuze macho die actief is in de reclamewereld. Hij heeft zijn zinnen gezet op de functie van creative director, maar ziet de promotie aan zijn neus voorbij gaan. Zijn baas weet immers dat Nick als de beste de vrouwen in bed kan praten, maar er geen flauw benul van heeft wat er in hen omgaat en welke reclamecampagnes hen aanspreken.

Prometheus, Q2, 20u35

Moderne siencefiction van Ridley Scott. Een team van ontdekkingsreizigers maakt een reis doorheen het heelal in het jaar 2093. Tijdens de reis landen ze op een planeet waar ze een vorm van beschaving ontdekken. Ze vermoeden zelfs dat hun ontdekking leidt naar de oorsprong van het ontstaan van de mensheid. In hun zoektocht naar meer aanwijzingen, belanden ze voor ze het goed en wel beseffen in de gevaarlijkste uithoeken van het universum en moeten ze een angstaanjagend gevecht doorstaan om de toekomst van de mensheid te redden.

Bolt, VTM, 17u05

Het kleine hondje Bolt is de held in een televisieserie en gelooft dat hij ook buiten de set echte superkrachten heeft. Wanneer hij plots in het dagelijks leven terecht komt, valt dat echter tegen.

Alleen Elvis blijft bestaan, Canvas, 22u05

Het nieuwe seizoen opent met Frank Vander linden, een muzikant die zo veel meer is dan De Mens. Als zijn staat van dienst iets bewijst, is het dat hij geen hokjesdenker is. Solo of in groep, zijn muziek raakt altijd. Een van zijn negen ultieme beeldfragmenten komt uit een Duitse tv-show: 'The American Folk Blues Festival'.