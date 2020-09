Tanja Dexters maakt nieuwe start na hevige periode: “2020 is mijn jaar!” TDS

30 september 2020

23u04

Na een moeilijke periode en een opname in het ziekenhuis heeft Tanja Dexters (43) de knop omgedraaid, zo vertelde ze woensdag bij ‘Gert Late Night’. “Ik heb het gevoel dat er een periode geweest is waarin de politie mij echt viseerde”, aldus Tanja. “Het is begonnen met de opening van de Flamingo Bar, dan was er die politie-inval voor zogezegde verboden middelen, dan heb ik een ongeluk gehad met de wagen... een hoop zever waar ik volle stress van kreeg. Ik ging er toch wel onderdoor aan en werd depressief.” Intussen is de ex-miss vastberaden om het tij te keren en haar verleden definitief te laten rusten. “2020 is mijn jaar, ik heb écht het gevoel van wel!”

‘Gert Late Night’, van maandag tot donderdag op VIER