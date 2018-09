Tania Poppe is Vicky, de nieuwe bullebak in ‘Familie’: "Mijn kinderen vinden mij nu een héél slecht mens" Hans Luyten

14 september 2018

06u00

Er loopt een nieuwe slechterik rond in 'Familie'. Maandag werd Veronique tijdens een heftige douchescène in de gevangenis in elkaar gemept door haar celgenote Vicky. Actrice Tania Poppe (46) schrikt zelf van de beelden. "Ik hoop dat de 'Familie'-fans me op straat niet gaan aanvallen om wat ik die lieve Veronique allemaal aandoe", zegt ze aan Dag Allemaal.

In ‘Familie’ zijn de speurders nog altijd op zoek naar de persoon die Amélie in de seizoensfinale heeft neergestoken. Veronique (Sandrine André) ontkent haar betrokkenheid, maar blijft logischerwijs een belangrijke verdachte: zij hing vol bloed, de steekpartij gebeurde in haar keuken en haar vingerafdrukken staan op het bebloede slagersmes. En dus blijft zij in afwachting van verder onderzoek in de cel. Daar kreeg ze inmiddels het gezelschap van Vicky, een bitchy rol van Tania Poppe.

"Ik was geen vaste kijker, maar ­kende ‘Familie’ en zeker het personage Veronique natuurlijk al wel", zegt Tania. "Toen de serie 28 jaar geleden startte, zat Anne Somers, die toen de rol van Veronique speelde, in mijn klas. Ook haar opvolgster Sandrine André is al meer dan twintig jaar een collega. Ik heb nog met haar moeder in het theater gespeeld en kwam bij hen thuis weleens over de vloer. Het was met Sandrine dan ook een warm weerzien op de set. Wij acteren graag samen. Dat helpt, zeker nu we deze heftige verhaallijn moeten spelen."

Hoe Vicky Veronique terroriseert: je zou er bang van worden.

"Voorlopig weet de kijker niet wat haar bezielt, maar dat komt nog. Er is een reden waarom Vicky zich zo agressief gedraagt."

Is Vicky een gastrol? Zodra Veronique geen verdachte meer is, verdwijnt zij wellicht.

"Ja, heel wat kijkers denken dat, maar is dat wel zo? (lacht geheimzinnig) Misschien krijgt het verhaal wel een andere wending? En wie zegt dat Veronique het niet gedaan heeft? Vicky zal nog een hele tijd te zien zijn. Logisch, want de makers hebben in de tv-studio een heel knap gevangenisdecor gebouwd, dat er schrikbarend echt uitziet. Dat doen ze niet om twee scènes op te nemen, hé? Ik sta nu al een tijdje op de set van ‘Familie’ en mijn afscheid is nog niet in zicht."

Jij weet ondertussen wie Amélie heeft ­neergestoken?

"Nee, echt niet. De scenaristen hebben het mij nog altijd niet verteld en dat mag ook zo blijven. Dan kan ik mijn verwondering en argwaan nog beter spelen. Ik heb trouwens met een paar andere collega’s op de set gesproken en die weten blijkbaar ook nog altijd niet wie de dader is. Naar ’t schijnt is dat een tactiek die wel vaker gebruikt wordt om alles realistischer in beeld te krijgen. Het voordeel is ook dat ik mijn mond niet kan voorbijpraten."

Ook thuis niet.

"Mijn man en onze twee kinderen wisten natuurlijk wel dat ik in ‘Familie’ zou opduiken, maar niet hoe. Ik had hen over de verhaallijn niks verteld. De makers hadden me dat ook gevraagd. Mijn gezin heeft alles zelf op tv moeten ontdekken. Ze zijn nu razend benieuwd hoe mijn verhaal verderloopt. Maar ik moet zwijgen."

Wat vinden zij van bullebak Vicky?

"Ze zijn natuurlijk stomverbaasd. ‘Amai, mama, zo kennen we jou niet, zo brutaal!’ Vooral de douchescène waarin Vicky Vero­nique aanpakte, vonden ze heftig. Mijn kinderen vinden me nu op tv een héél slecht mens. (lacht) Ik merk dat ze er wel mee bezig zijn. Het verrast me hoe ze helemaal in het verhaal opgaan en meeleven."

Dat zal bij de fans niet anders zijn.

"Ik hoop dan ook dat ik de volgende dagen nog op straat kan lopen en dat de vaste kijkers van ‘Familie’ me niet gaan uitschelden of, nog erger, zelfs aanvallen om wat ik die lieve Veronique allemaal aandoe. Ik zal het nu maar al zeggen: mijn personage ligt gelukkig heel ver van mijn karakter af."

De gevangenis ook?

"Ik ben nog nooit achter de gevangenismuren geweest. Gelukkig maar. De gevangeniscel waarin onze scènes worden opgenomen, heeft de afmetingen van een echte cel en die zijn zo klein, dat die voor een zeer beklemmend gevoel zorgen. De kleine deur, de muren zo dicht op elkaar, amper plaats om te bewegen: na elke opname ben ik blij dat ik eruit kan. En ook de cameraploeg sakkert dat er veel te weinig ruimte is. Maar ja, zo is het wel echt, hé?"

Het was al van ‘Witse’ in 2012 geleden, dat je nog eens op tv te zien bent geweest. Hoe ben je in ‘Familie’ verzeild geraakt?

"Ze hebben me gewoon gebeld en deze keer heb ik toegezegd. De voorbije jaren werd ik af en toe gevraagd voor een rol in verschillende tv-series. Maar de voorstellen die ik kreeg, stonden me nooit helemaal aan. Daarom gaf ik liever voorrang aan theater, waar mijn hart ligt. Ik toer nog steeds door Vlaanderen met mijn monoloog ‘Onder druk’ en met De Leesbeesten, dat is voorleestheater dat ik samen met Ann Ceurvels voor kinderen maak."

Je verzorgt ook nog steeds regiewerk en schrijft zelf stukken.

"Ik doe dat allemaal met veel passie. Ik heb al vaak na een ‘njet’ op een tv-aanbod gedacht: Tania, wat heb je nu weer gedaan? Ik loop ook niet graag in de kijker. Dat klinkt misschien raar voor een actrice, maar het is echt zo. Op straat aangeklampt worden omdat ze je herkennen, vind ik net iets minder fijn. Gelukkig heb ik dat maar een korte periode meegemaakt."

Toen je in 1996 in ‘Ad Fundum’ debuteerde en daarna in ‘Ons Geluk’ zat.

"Toen werd ik inderdaad vaak herkend. Ik vond dat heel moeilijk. Gelukkig is dat nadien serieus verminderd. Maar als ik met bekendere collega’s uitga en merk hoe zij constant bekeken of lastiggevallen worden, krijg ik daar een afkeer van. Herkenning is nu eenmaal een neveneffect van een voor de rest fantastische job."

Ben je dan niet bang voor het ‘Familie’-effect?

(knikt)"‘Familie’ wordt door veel volk bekeken. Maar de rol van Vicky leek me echt wel boeiend om te vertolken. ­Bovendien stond de intense startperiode ingepland op een voor mij wat rustiger moment. Ik ben blij dat ik heb toegezegd, want ik amuseer me enorm met de opnameploeg. Alleen is het nog afwachten hoe de kijkers op mijn streken zullen reageren."

