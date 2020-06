Talpa zendt Veronica Inside maandag niet uit na ruzie presentatoren Suzanne Borgdorff

25 juni 2020

09u22

Bron: AD.nl 2 TV Het Nederlandse tv-programmaVeronica Inside is maandag niet op televisie te zien. Dat heeft Talpa besloten na de beroering die is ontstaan nu het voetbalprogramma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp onder vuur ligt. “Even rust in de tent”, zei directeur Marco Louwerens er vanochtend over op radiozender Radio 538.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Louwerens hakte gisteren de knoop door, nadat het VI-trio een praatshow voor de businessclub van FC Twente had gehouden. De emoties liepen hoog op nu op deze manier een abrupt einde is gekomen aan het tweede seizoen, maar de intentie is er om volgend jaar verder te gaan.

Derksen liet gisteren al weten dat, als het aan hem ligt, er geen uitzending komt.

Na de uitzending van afgelopen maandag kregen Wilfred, René en Johan ruzie. In de show stond het thema racisme centraal en probeerde Wilfred een open gesprek over het onderwerp te leiden tussen en advocate Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta. Volgens zijn collega’s nam hij echter te veel afstand en ze voelden zich in de steek gelaten. René zei later dat het de laatste uitzending was waar hij en Johan aan zouden meewerken.

Lees ook:

Johan Boskamp over de rel bij ‘Veronica Inside’: “Ik heb al veel ruzietjes meegemaakt, maar dit is ongezien” (+)

Dit zijn de meest ophefmakende momenten uit veelbesproken voetbaltalkshow ‘Veronica Inside’