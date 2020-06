Talpa zendt ‘Veronica Inside’ maandag niet uit na ruzie presentatoren, Derksen houdt het finaal voor bekeken Suzanne Borgdorff

25 juni 2020

09u22

Bron: AD.nl 2 TV Het Nederlandse tv-programma ‘Veronica Inside’ is maandag niet op televisie te zien. Dat heeft Talpa besloten nu het voetbalprogramma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp onder vuur ligt. “Even rust in de tent”, zei directeur Marco Louwerens er donderdagochtend over op radiozender Radio 538. Ondertussen heeft Derksen laten weten dat hij niet meer in de setting van het programma ‘Veronica Inside’ aan tafel wil zitten met Genee.



Louwerens, die in de uitzendingen van ‘Veronica Inside’ gekscherend “directeurtje” wordt genoemd, heeft woensdagavond uitgebreid gesproken met het trio in Dordrecht, nadat de drie mannen daar nog een praatshow voor de businessclub van FC Twente hadden gehouden. “Ik heb gezegd: ‘Jongens, we hebben zo’n heftige week achter de rug, het is zo pittig geweest, dus we gaan maandag schrappen. Dan kan iedereen tot bedaren komen.’”

De emoties liepen hoog op nu op deze manier een abrupt einde is gekomen aan het tweede seizoen van het programma, maar de intentie is er om volgend jaar door te gaan. “Ze hebben het even flink aan de stok met elkaar, maar dat is ook hun charme. Dat is wie zij zijn, ze spelen geen toneel. Ze maken ruzie met elkaar. En daarom was het gesprek van gisteren ook goed, ik heb een goed gevoel over ná de zomer. Maar als je nu weer een uitzending zou maken maandag, zo dicht erop, dan wordt alles uitvergroot en dat lijkt me geen goed idee”, zegt Louwerens. Derksen liet woensdag al weten dat er, als het aan hem ligt, geen uitzending zou komen.

Lucht geklaard

Derksen, Genee en Gijp spreken volgens Louwerens niet vaak ‘echt’ met elkaar. “Als ze dat wel doen, zoals gisteren, dan wordt de lucht geklaard. Over een paar weken ga ik weer even langs Grolloo, Soest en Dordrecht (de woonplaatsen van het ‘Veronica Inside’-trio, red.) om verder te praten.” Hij bestempelt de ruzie als “een dikke 7,5".

Na de uitzending van afgelopen maandag kregen Wilfred, René en Johan ruzie. In de show stond het thema racisme centraal en probeerde Wilfred een open gesprek over het onderwerp te leiden tussen Johan en René, advocate Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta. Volgens zijn collega’s nam hij echter te veel afstand en ze voelden zich in de steek gelaten. René zei later dat het de laatste uitzending was waar hij en Johan aan zouden meewerken.

Ongeloofwaardig

Tegenover het Nederlandse persagentschap ANP zegt Derksen donderdag dat hij niet meer met Genee aan tafel wil. Genee, de presentator, heeft het programma naar zijn mening opgeblazen en het format verknald. René van der Gijp schaart zich achter de voetbalanalist. “Van der Gijp en ik zouden volledig ongeloofwaardig zijn als we met Wilfred dit programma op deze manier blijven maken. We hebben dit principiële besluit genomen’’, aldus Derksen.

Het steekt Derksen vooral dat Genee hem in de veelbesproken uitzending van maandag, waarin een debat over racisme werd gevoerd, liet vallen. “Als Wilfred mij een foto toont van Akwasi (een Nederlandse rapper, red.) dan weet hij dat ik daarop reageer en dat vindt hij dan uitstekend. Later, in dat debat, neemt hij het me kwalijk dat ik dat heb gezegd. Dat is hypocriet, met zo iemand kan ik niet meer aan tafel zitten. Dan ben ik ongeloofwaardig. Het is het duurste principiële besluit dat ik ooit heb genomen, want ik gooi 600.000 euro weg.”

Derksen vertelt dat de laatste vergadering over het al dan niet doorgaan van ‘Veronica Inside’ hectisch verliep. “We hebben onze grieven neergelegd, ook Wilfred. Het liep behoorlijk uit de hand, de emoties liepen hoog op, dus toen is er gezegd: ‘Laten we het even laten bezinken en over een paar weken nog een keer het gesprek aangaan.’ Ik zal niet zeggen dat Van der Gijp en ik nooit meer kunnen samenwerken met Wilfred, maar in de setting van ‘Veronica Inside’ kan dat niet meer.”

