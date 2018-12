Talent op élke leeftijd: dit waren de eerste audities van ‘The Voice Senior’ TDS

07 december 2018

22u40 0 TV Sinds vanavond overstijgt het zangtalent álle leeftijdsgrenzen in het eerste seizoen van ‘The Voice Senior’ bij VTM. Krasse 60-plussers lieten zien wat ze waard zijn op het grote Voice-podium. Sommigen blikken terug op een rijke carrière, anderen staan nu pas voor het eerst op een groot podium. En het moet gezegd: de senioren zongen meteen de pannen van het dak!

Genieten met Lou en ‘With A Little Help From My Friends’.

Wij houden ook van jou, Mariette!

Geweldig! Alain brengt Brusselse versie van ‘Knockin’ On Heaven’s Door’.

Goede nummerkeuze! Rudy brengt ‘Sway’.

“Je zingt met uw ziel”: Helmut Lotti is fan van Martine.

Wie kent er Merlina nog? De enige echte Lea Couzin brengt ‘Juffrouw Nifterink’ van Robert Long.

Wat een performer! Karel brengt ‘Alright, Okay, You Win’.

John overtuigt drie coaches met sterke versie van ‘She’s Looking Good’.

“Dat was geen auditie maar een show!”: Alle coaches draaien om voor François.

Freddy zingt ‘How Deep Is Your Love’ van de Bee Gees.

Yes! Paul brengt metal tijdens zijn auditie!

Jarige Tom zingt ‘New York State Of Mind’ van Billy Joel.

Harry betovert ons met ‘How Do I Stop Loving You’.