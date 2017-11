Tabula Rasa: wie heeft Thomas De Geest in rook doen opgaan? Jolien Boeckx

één Tabula Rasa

Dé ultieme vraag in het zenuwslopende Tabula rasa is al weken 'Wie heeft Thomas De Geest in rook doen opgaan?' Niet alleen bij de kijkers, maar ook bij hoofdpersonage Mie D'Haeze ( Veerle Baetens).

Met een trailer naar de nieuwe dubbelaflevering van morgen, alvast in een heuse circusshow een overzicht van wie de dader zou kunnen zijn. Is het Benoit (Stijn Van Opstal), de echtgenoot van Mie? Of misschien is het haar zus Nikki (Lynn Van Royen)? De onbekende, enge boswachter, Vronsky (Peter Van den Begin), haar eigen moeder Rita (Hilde Van Mieghem) of haar psychiater, Dr. Mommaerts (Natali Broods)? En dan heb je uiteraard ook nog die onbekende, in zwarte cape en zonder gezicht...

Komt inspecteur Wolkers (Gene Bervoets) zondagavond eindelijk te weten dat zijn zoon, Thomas De Geest (Jeroen Perceval) gekneveld in de geheime kamer onder de boshut ligt? En, leeft hij ondertussen nog?

Tabula Rasa - zondagavond om 20.30 uur op Eén