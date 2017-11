Tabula Rasa: sommige acteurs gaan ver om in de huid van hun personage te kruipen Redactie

22u46 0 VRT

Acteurs moeten vaak heel erg ver gaan om in de huid van hun personage te kruipen. In de één-reeks ‘Tabula Rasa’ durfde Peter Van Den Begin het aan om als pyromaan Vronsky een brandende lucifer in zijn mond uit te doven. Helaas werd zijn passie voor vuur Vronsky fataal door uiteindelijk zichzelf in brand te steken. Mie D’Haeze betaalt hiermee een dure prijs voor hun vriendschap, want het was zij die lucifers voor hem in de psychiatrie binnensmokkelde.