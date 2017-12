Tabula Rasa maken met de spoilers vandaag? Dat doe je zo Joeri Vlemings

12u54 0 © VRT TV Gisteren was het zover: de laatste aflevering van Tabula Rasa kwam op het tv-scherm. Wie dacht die ultieme episode of zelfs de hele serie uitgesteld te bekijken, waagt zich op erg glad ijs. Hier een paar tips om tóch niet uit te glijden op een van de vele mogelijke spoilers die vandaag onvermijdelijk op je afkomen.

Eigenlijk is er maar één écht efficiënte methode. Sluit je gewoon op en vermijd tijdelijk álle sociaal contact. Geen medemensen, geen media, geen internet, geen smartphone. Kom pas weer boven water NADAT je de serie hebt uitgekeken. Let wel: om niet compleet wereldvreemd te worden, hou je deze onthoudingsperiode best zo kort mogelijk.

Dat was ook ons eigen plan, en hier zitten we dan, amper een nacht later, op de redactie met deze spoiler alert-alert-opdracht... Maar zelfs in onze situatie blijkt het - voorlopig toch - mogelijk oren en ogen te sluiten voor hardnekkige plezierverpesters. We weten op dit moment werkelijk van niks, alsof we aan geheugenverlies lijden.

Tip 1: Mijd loslippige collega's

Er zijn nu eenmaal kijkers die maar al te graag hun eigen kennis tentoonspreiden, wat vandaag helaas hinderlijk kan zijn. De zwaarste gevallen binnen deze aparte mensensoort zijn degenen die, naast jou op de sofa, er een bizar genoegen in scheppen om aankomende filmscènes steevast op voorhand uit de doeken te doen. Maar dit kan ook aan de koffieautomaat op het werk gebeuren. Het is bovendien meestal ongeneeslijk, dus: hard weglopen is de boodschap!

Tip 2: Geen sociale media

Eén rake zinsnede waar je oog tegen wil en dank op valt, kan voldoende zijn om alles te vergallen. In titels, in reacties, in inleidingstekstjes. Ook hier maar één remedie: laat Facebook, Twitter en consorten vandaag voor wat ze zijn. Dat kan, écht! Maar niet te lang, anno 2017.

Tip 3: Geen media

Het doet pijn om tegen onze eigen winkel te spreken, maar pas vandaag - uitzonderlijk - toch op met media. Die kunnen onmogelijk achterblijven op de actualiteit, en dat kan spoilergevaar inhouden. HLN.be is zich wel bewust van de potentiële valkuilen voor wie gisteren bijvoorbeeld op tijd in zijn nest moest. We kondigen principieel dan ook spoiler alerts duidelijk aan. NIET verder lezen, na zo'n waarschuwing. Over naar een volgend artikel.

Tip 4: Veel later (her)bekijken

Als je lang genoeg wacht, ben je de plot van Tabula Rasa waarschijnlijk alweer vergeten, of je de spannende tv-serie nu al uitgezien hebt dan wel ongevraagd naverteld hebt gekregen.