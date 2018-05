Sylvie De Bie is aan de beurt in 'Liefde Voor Muziek': "Ik was het eerste kindsterretje in ons land, niemand kende dat" MVO

07 mei 2018

08u30 1 TV In ‘Liefde voor muziek’, vorige week goed voor zo'n 805.000 kijkers, mag deze avond Silvy De Bie (37) lekker achterover leunen en genieten van ongewone versies van haar repertoire.

De zangeres vertelt dat ze amper negen was, toen ze in ‘De Kinderacademie’ bij Walter Capiau opdook. “Ik kreeg ineens een platencontract en besefte niet wat er gebeurde. In de lagere school ging alles vlot, maar vanaf het middelbaar moest ik afrekenen met jaloezie en pesterijen. Zo extreem dat ik gestopt ben met school. Ik was het eerste kindsterretje in ons land, niemand kende dat. Door de regels rond kinderarbeid ben ik rond mijn veertiende moeten stoppen als Silvy Melody.”

Silvy’s echte doorbraak kwam er in 2000, toen ze Wout Van Dessel leerde kennen en met hem eerst Liquid feat. Silvy en nadien Sylver vormde. Hun grootste succes ‘Turn the Tide’ wordt door Jasper Steverlinck gezongen. Sharon en Helmut bewijzen met hun versies van ‘Turn Your Love Around’ en ‘Forgiven’ dat je dance ook in een rock ’n roll-jasje kan steken. Cocojr. roept bij ‘Love Don’t Come Easy’ een hoog David Bowie-gehalte op en K’s Choice haalt de gitaren boven voor ‘Where Did The Love Go’. Niels Destadsbader zorgt voor tranen, als hij uit Silvy’s recentste repertoire ‘What’s The Time in Tokyo’ kiest, de song waarmee ze vier jaar geleden als Sil deelnam aan 'Eurosong’. Silvy brengt tenslotte een ode aan Olivia Newton John. “Toen ik haar als kind ‘Hopelessly Devoted To You’ hoorde zingen, was ik zo betoverd, dat ik besloot om ook zangeres te worden.”

'Liefde Voor Muziek', Maandag 7 Mei, VTM, 20u35