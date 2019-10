Sven Ornelis krijgt kookprogramma op njam! KDL

03 oktober 2019

15u38 0 TV Dat Sven Ornelis naast radio maken, dj’en op feestjes en kilometers wandelen ook van koken houdt, is al lang geen geheim meer, maar nu kan de Joe-presentator er ook op televisie mee aan de slag. Samen met zijn goede vriend en patissier Roger van Damme krijgt Sven een kookprogramma op njam!.

“Joepie! Ik mag het nu echt aankondigen. Vanaf 27 oktober kun je me aan de slag zien op njam!”, schrijft Sven op zijn blog. “Het was mijn goede vriend Roger van Damme, de beste patissier van de wereld, die mij vroeg of ik zin had om samen eens een tof kookprogramma te maken. Uiteraard! Een droom die werkelijkheid wordt.”

Is ‘Van Passie Tot Perfectie’ zal Sven een eenvoudig gerechtje, waarvan het recept op zijn blog terug te vinden is, maken en vervolgens gaat Roger ermee aan de slag. “Een beetje zoals we een paar maanden geleden gedaan hebben tijdens onze quatre mains voor het goede doel in Het Gebaar. Op het menu staan onder andere de heerlijke appeltaart van mijn mama, Thaise vol-au-vent, gestoomde zalm met een witlofslaatje met wakamé, en ook lekkere inktvis gevuld met merguez, couscous en parmesaan, met lekkere tomaatjes.”

‘Van Passie Tot Perfectie’ zal vanaf 27 oktober drie keer per dag te zien zijn op njam!. Om 8u30, om 16u30 en om 22u40.