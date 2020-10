Sven De Ridder getuigt over ‘koude oorlog’ met vader: “Ik stuur hem berichtjes, maar krijg geen antwoord” TDS

Bron: VIER 0 TV Donderdag was Sven De Ridder (46) de openhartige gast van dienst in het bed van James Cooke. Tijdens de bedgeheimen vertelde de acteur over Donderdag was Sven De Ridder (46) de openhartige gast van dienst in het bed van James Cooke. Tijdens de bedgeheimen vertelde de acteur over de ruzie met zijn vader Ruud (69), die de twee maar niet bijgelegd krijgen. Toen Sven in 2018 zijn eigen ­comedygezelschap oprichtte, werd zijn eigen vader en trouwste bondgenoot plots zijn grootste tegenstander. “Ik probeer het te snappen, maar ik snap het niet”, aldus Sven.

“Waarom let je op met je antwoorden, als het over je papa gaat?”, zet James meteen de toon. De Ridder probeert zich diplomatisch uit te drukken: “Omdat ik daar nog nooit iets over heb gezegd en over wil zeggen. Omdat dat iets is, ja... Het is niet aan mij om daar iets over te zeggen.”

Er is intussen sprake van een heuse ‘koude oorlog’ tussen vader en zoon. “Dat is ook echt zo”, geeft Sven toe. “Ik bedoel, er is een ‘froid’, er is een afstand. Of ik hem mis? Dat heb ik lang gehad, ja. Ik heb een fantastische jeugd gehad, ik heb een fantastische papa gehad. Die herinnering heb ik. Ik stuur hem ook geregeld berichten. Met Kerstmis, of met verjaardagen. Ik krijg nooit antwoord, maar ik stuur wel berichten.”

Onbegrip

James vraagt of de situatie Sven nog veel pijn doet. “Dat is geen verdriet, dat is onbegrip”, reageert hij. “Ik kan daar niets aan veranderen. Ik probeer het te snappen, maar ik snap het niet.” Op een verzoening zit hij ook niet meer te wachten. “Ik hoop niet op een reünie, maar ik geloof wel dat het verhaal nog niet ten einde is. Ik weet niet of die reünie er ooit komt, dat zal niet aan mij liggen. Want ik sta daar, natuurlijk, voor open. Never say never.”

Coronacrisis

Ook de coronacrisis komt vervolgens ter sprake. “Wat ik heel raar vind, is dat mijn agenda voor de volgende maanden leeg staat. Ik ben op dit moment bezig met opnames voor Ketnet, dat is thuis filmen met de dochter”, aldus de acteur. “Ik ga dat nu al erg vinden als dat binnenkort gedaan is.” Sven wordt er ook even emotioneel van: “Het gaat zo rap, verschrikkelijk. Mijn dochter is de laatste van de drie, de jongste. Dat is liefde, dat is vaderliefde.”

