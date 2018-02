Sven De Ridder en Katja Retsin 'lip flippen' en dat ziet er wel erg raar uit

21 februari 2018

Bron: Medialaan 0 TV Na de gepeperde aflevering van vorige week zijn Nathalie Meskens, Sven De Ridder en Tine Embrechts op vanavond, woensdag 21 februari, helemaal afgekoeld voor een nieuwe 'Beste Kijkers'. Sven laat zich vergezellen door 'nieuwe Belg' en comedyking Jan Jaap van der Wal. Tine heeft Katja Retsin uitgenodigd die, na haar 'Groeten Uit'- avontuur in 1984, dit keer gewoon in 2017 mag blijven.

Sven die voor de allereerste keer in zijn leven geen 'Antweirps' spreekt, hoe vreemd zou dat klinken? 'Beste Kijkers' test het met een 'lip flip', waarbij de monden van de panelleden, met dank aan beeldbewerking, van eigenaar wisselen. Sven krijgt zo plots het Gentse accent van Katja. Een verbetering of net niet, we komen het vanavond te weten!