Sven De Leyer vertelt in ‘Vandaag' over zijn droom om quizmaster te worden: “Dan valt het niet op dat je niets weet” SDE

05 september 2019

23u10

Bron: VRT 1

Sven De Leijer is een man van vele talenten. Hij is chef politiek van ‘De Ideale Wereld’, hij presenteert ‘Hotel Römantiek’ en ‘Vrede op Aarde’. Daarnaast is hij stand-up comedian én DJ. Maar zijn grootste droom moest hij nog waarmaken: een quiz presenteren. Zondag is het zover want dan kunt u kijken naar ‘Donderen in Keulen’, een nieuwe quiz op één, gepresenteerd door - jawel - Sven De Leijer. De quizmaster himself sprak erover in ‘Vandaag’. “Ik ben zelf geen quizzer, dus dan is de enige optie om de quiz zelf te presenteren”, vertelt hij. “Zo valt het niet op dat je eigenlijk niets weet.”

