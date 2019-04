Sven De Leijer krijgt eigen quizprogramma: ‘Donderen In Keulen’ TK

03 april 2019

13u57 0 TV Sven De Leijer zal dit najaar op zondagavond een nieuw quizprogramma van Woestijnvis presenteren op Eén, dat de naam ‘Donderen In Keulen’ meekreeg. Hij lanceerde vanochtend ook een oproep voor Sven De Leijer zal dit najaar op zondagavond een nieuw quizprogramma van Woestijnvis presenteren op Eén, dat de naam ‘Donderen In Keulen’ meekreeg. Hij lanceerde vanochtend ook een oproep voor quizkandidaten

Sven De Leijer: “Over de inhoud van het programma kan ik nog niet te veel verklappen. Ik kan wel zeggen dat feitenkennis belangrijk is, maar geen zorgen: in onze quiz is mensenkennis nóg belangrijker. De kandidaten staan er trouwens niet alleen voor: ik zorg voor hulp van over de hele wereld.”

Olivier Goris, netmanager van Eén, vindt De Leijer de geknipte presentator. “Sven is een absolute topper: bijzonder grappig, razendsnel, vlijmscherp, maar toch altijd charmant. We werken al lang samen, we kennen hem al als politieke reporter van ‘De Ideale Wereld’ op Canvas en van het erg succesvolle ‘Vrede Op Aarde’ op Eén. Héél blij dat we nu een nieuwe stap zetten met ‘Donderen In Keulen’.”

Sven blijft intussen ook meewerken aan ‘De Ideale Wereld’ en presenteert later op dit jaar ook een nieuw seizoen van ‘Vrede Op Aarde’.