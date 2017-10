Suske en Wiske als kleuters in nieuwe Ketnet-reeks Redactie

14u22 0 VRT/Ketnet Suske en Wiske

Suske en Wiske kennen we ondertussen al in vele vormen en maten. Eerst en vooral als hun klassieke zelf uit de strips van Willy Vandersteen, als tieners in de reeks Amoras van Charel Cambré en Marc Legendre én nu ook als kleuters. De nieuwe Ketnet-reeks Suske en Wiske Junior keert namelijk terug naar de vroegste levensjaren van het iconische duo.

Op maandag 30 en dinsdag 31 oktober worden de eerste vier afleveringen in primeur uitgezonden in Comics Station Antwerp. De eerste honderd gasten krijgen een gratis Suske en Wiske Junior fluovestje, maar iedereen kan deelnemen aan talrijke activiteiten.

Het programma is vanaf 6 november te zien op Ketnet, Ketnet.be en de Ketnet Jr. app.