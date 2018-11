Supporteren for the stars: zij komen hun dansers steunen! IDR

16 november 2018

20u26 0 TV Vanavond is het alweer de vijfde keer dat de deelnemers van ‘Dancing with the Stars’ hun aangeleerde dansjes live zullen brengen. Dat kon ook rekenen op belangstelling van onze BV’s.

Lyn Kerkhofs, de zus van Kat, krijgt versterking van Marijke. Zij is de mama van Dries Mertens, de echtgenoot van haar zus. De Rode Duivel zit straks ook in het publiek om zijn vrouw een hart onder de riem te steken.

Niels De Jonck en Kim Van Oncen komen opnieuw supporteren voor James Cooke. “Gelukkig zitten we in de zaal en staan we niet op de dansvloer, want Niels is nogal houterig”, zegt Kim. De zoon van Sonja Kimpen is gelukkig wel van plan om danslessen te volgen voor hun huwelijk. “Maar voorlopig hebben we nog geen plannen in die richting, dus ik ben nog even safe”, lacht Niels.

Lyn Kerkhofs en Kim Van Oncen supporteren weliswaar niet voor dezelfde kandidaat, hun gevoel voor mode delen ze wél!

“Elke week hebben we een andere favoriet”, klinkt het bij ‘De Buurtpolitie’-actrices Dorien Reynaert en Ianthe Tavernier. “Maar vanavond is het latin night, dus we verwachten veel van Elodie.”

De meest solidaire afvaller? Dat moet ongetwijfeld Fabrizio zijn. De ‘Temptation Island’-verleider kwam samen met z’n verloofde Pommeline naar Lint afgezakt.

Acteur Jeroen Maes en zijn vriend waren ook van de partij.