Supporteren for the stars: zij komen hun dansers steunen! IDR/SD

02 november 2018

20u33 0 TV Ondertussen geven de BV’s in ‘Dancing with the Stars’ al voor de derde week op rij het beste van zichzelf. Dat zoiets beter gaat met de aanmoediging van vrienden en familie, spreekt voor zich. Deze toppers kwamen alvast hun favoriet aanmoedigen!

Fabrizio kon rekenen op de steun van twee van z’n broers, Dimitri en Georgios.

Kim Van Oncen en Niels De Jonck komen supporteren voor James Cooke. De zoon van Sonja Kimpen is de personal trainer van de presentator.

Ook deze week kon Kat Kerkhofs op de steun van zus Lyn en mama Martine rekenen.

Pommeline kwam uiteraard, samen met een vriend, haar verloofde steunen. Opvallend: de ‘Temptation Island’-vedette heeft een nieuw, kort kapsel. “Ik heb lange tijd extensions gehad, maar mijn haar was daar helemaal kapot van. Daarom heb ik ze eruit laten halen en moet ik voorlopig met kortere lokken door het leven. Fabrizio vindt me mooier met langer haar, maar ‘t zal nog even duren voor mijn haar net zo lang is als vroeger, toen ik die extensions nog droeg.”

An Swartenbroekx en Udo kwamen supporteren voor Leen Dendievel. De ‘Thuis’-actrice draagt vanavond haar dans op aan alle ouders die hun kindje zijn verloren.