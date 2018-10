Supporteren for the stars: zij komen hun dansers steunen! IDR

26 oktober 2018

20u23 0 TV Vanavond is het de allereerste keer dat de deelnemers van ‘Dancing With the Stars’ hun aangeleerde dansjes live zullen brengen. Dat kon ook rekenen op belangstelling van onze BV’s. kijk maar!

Lana uit ‘Oh my God’ bracht haar goede vriendin Stefani mee. ‘Speciaal voor jullie ga ik toch op de foto, want mijn haar ligt in feite niet goed’, klinkt het al lachend.

Christos en Mariette, de ouders van Fabrizio, kwamen hun zoon steunen. ‘Wij zijn heel trots op hem’, klinkt het. En daar is Pommeline het uiteraard mee eens!

Ian Thomas werd aangemoedigd door z’n mama, choreografe Brigitte Derks. En ook zus Lila-Jane was van de partij.

Vijf jaar geleden haalde Eline De Munck nog de finale van ‘Sterren op de Dansvloer’. En de passie voor tango, chachacha en salsa is ze duidelijk nog niet kwijt!

Kirsten - de zus van Karen Damen - kwam samen met Karens petekindje Thaïs supporteren voor het ex-K3'tje.

Udo is er zeker van: ‘Leen gaat dat keigoed doen!’

Lyn Kerkhofs - niet tipsy, voor alle duidelijkheid - kwam maar al te graag supporteren voor zuslief Kat. Mama Martine zag dat het goed was.