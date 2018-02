Superschattig: de Flintstones-turnsters uit 'Belgium's Got Talent' Redactie

23 februari 2018

07u16 6 TV Jabadabadoe! Ook The Flintstones duiken op in de eerste aflevering van het vijfde seizoen van 'Belgium's Got Talent'.

Deze vijf meisjes van 9 en 10 jaar uit Sint-Pieters-Leeuw brengen een bijzonder straffe turnact met dans. "Onze mama heeft de choreografie bedacht", zeggen tweelingzussen Amélie en Lucie van De Lillies vol trots. "We turnen al vijf jaar, tot wel 15 uur per week en hebben één grote droom: voor altijd samen dansen!"

"Ze doen alle vijf geregeld mee met wedstrijden toestelturnen. Dit jaar maken ze zelfs kans om aan het Belgisch kampioenschap te mogen deelnemen", zegt mama en choreografe Kristel. "Het zijn alle vijf talentjes. We hebben nog veel in petto. Hopelijk gaan we door!"

Naast deze schattige meisjes komt ook Gilles (30) uit Vilvoorde nog uitpakken met Flatland BMX - "breakdance op een fiets". Beste vrienden Karim & Victor uit Kortrijk brengen een zelfgeschreven lied, waar rap en piano in verwerkt zitten. En het Gentse echtpaar Serdi en Nicky gaat samen beatboxen.