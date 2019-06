Superman Henry Cavill wordt superspeurneus Sherlock in nieuwe serie MVO

28 juni 2019

15u01

Bron: ANP 0 TV De laatste jaren is Henry Cavill (36) bij het grote publiek vooral bekend van zijn rol als Superman. Die cape heeft hij inmiddels aan de wilgen gehangen, maar The Wrap meldt dat hij die binnenkort inruilt voor een vergrootglas en een Deerstalker-hoofddeksel.

Cavill gaat namelijk de rol van superspeurneus Sherlock Holmes spelen. Hij doet dat niet in zijn eigen film, maar in de spinoff ‘Enola Holmes’, over het zusje van de beroemde detective. De film is een bewerking van de boekenreeks ‘The Enola Holmes Mysteries’ van Nancy Springer. ‘Stranger Things’-ster Millie Bobby Brown speelt de hoofdrol.

Later dit jaar is Cavill eerst nog te zien op Netflix in de nieuwe serie ‘The Witcher’, gebaseerd op de boeken- en filmreeks over een monsterjager. Hierin speelt hij de hoofdrol van Geralt of Rivia.