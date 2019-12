Superfan FC De Kampioenen onwel na dans met ‘Carmen’ MC/SAM

21 december 2019

Liefhebbers van FC De Kampioenen zakten vandaag af naar Izegem, waar bij Brouwerij Vanhonsebrouck een fandag van de succesreeks plaatsvond. Een superfan zag een droom in vervulling gaan toen hij mocht dansen met Loes Van den Heuvel, de actrice die Carmen speelt.

Blijkbaar droomde hij daar al jaren van. De man was enorm geëmotioneerd en werd kort daarna onwel. Hij kreeg last van hartkloppingen en viel flauw. De ambulance was er snel bij en voerde hem af voor verder onderzoek. Zijn hartkloppingen zouden onder controle zijn.