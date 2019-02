Sugar Jackson heeft zijn twijfels bij de ‘Temptation’-deelname van zijn broer: “Ik had het jou afgeraden” FV

19 februari 2019

Een opvallend koppel dit seizoen op Temptation Island zijn Gentenaars Laura (21) en Roger (23). Roger Osei Bonsu is de veertien jaar jongere halfbroer van ex-bokskampioen Sugar Jackson. "Als je kraakt voor de verleidsters, dan ben je geen Osei Bonsu in mijn ogen", aldus Jackson in Story.

De broers delen een passie voor boksen en zijn goede vrienden, maar toch bracht Roger zijn oudere halfbroer niet op de hoogte van zijn deelname aan het programma. “Ik ga eerlijk zijn: had je mij op voorhand verteld dat je zou meedoen, ik had het jou afgeraden. Maar ik hoorde het pas toen je al terug was”, aldus de ex-bokskampioen. Al heeft Roger er wel een goede verklaring voor. “De makers hadden mij gewoon op het hart gedrukt er met niemand over te praten, om mijn deelname zo lang mogelijk geheim te houden. Sta me trouwens toe om toch ook eens duidelijk te stellen dat het idee oorspronkelijk niet van mij kwam, maar van mijn vriendin Laura. Vorig jaar waren we samen aan het kijken. En ik zei toen langs mijn neus weg dat ik dat niet begreep hoe iemand daar zijn vriendin kan bedriegen. Zij heeft me dan uitgedaagd, en ons meteen ingeschreven.”

Koppels nemen doorgaans aan ‘Temptation Island’ deel om zichzelf te testen, Roger. Jullie ook?

Roger: “Helemaal. Die regeltjes van ons - dít mag niet als ik er niet bij ben, dát mag niet na een bepaald uur... Dat is eigenlijk niet normaal. Een relatie zou zonder die regeltjes moeten kunnen. En dat was dan ook ons voornemen. Komen we goed uit ‘Temptation Island’, dan gooien we ze overboord.”

Zijn die regeltjes in het leven geroepen omdat jullie zo jaloers zijn?

Roger: “Láura is heel jaloers. Ik word hooguit lastig wanneer andere mannen haar aanspreken als ik erbij ben. Dat is een gebrek aan respect, vind ik.”

(lees verder onder de foto)

Jackson: “Vrouwen zijn speciaal, hé. Maar ergens moet je blij zijn dat ze jaloers is, Roger. Een relatie zonder jaloezie, dat is toch niet normaal?”

Wat denk je, Jackson, heeft jouw broer zijn manieren gehouden in Thailand?

Jackson: (denkt na) “Weet je, de Osei Bonsu’s... Wij zijn een speciaal ras. Als we iets willen, dan doen we het ook. Als je toch kraakt, dan ben je geen Osei Bonsu in mijn ogen. Ik hoop dus dat hij volhoudt.”

Zonder al te veel te verklappen, Roger, wist je voor wie je zou moeten opletten op het eiland?

Roger: (lacht) “Dat werd al in de eerste minuut duidelijk. We moesten voor de camera zeggen welk type voor ons een ‘temptation’ kon zijn. Roodharige meisjes met wat rondingen, zei ik. En toen kwam Lizzy eraan. Het plaatje klopte volledig. Om te weten wat er gebeurt tussen ons, zal je wel moeten kijken.”