Succesvolle Spaanstalige Netflix-serie ‘Élite’ krijgt derde seizoen KD

04 oktober 2019

17u40

Bron: ANP 2 TV De Spaanse Netflix-serie ‘Élite’ krijgt een derde seizoen. Netflix maakte vrijdag bekend dat de opnames ervan al achter de rug zijn en dat het derde seizoen volgend jaar te zien is.

De soapachtige tienerserie speelt zich af in Las Encinas, een exclusieve privéschool in Spanje waar een moord is gepleegd. Voor het derde seizoen wordt de cast ververst met Leïti Sène en Sergio Momo. De hoofdrollen worden gespeeld door Danna Paola, Itzan Escamilla en Miguel Bernardeau.