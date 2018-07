Stylist van 'Familie' verklapt wat er met de bebloede jurk van June gebeurde TK

10 juli 2018

08u19

Bron: GvA 0 TV Op tv is er momenteel geen 'Familie' te zien, maar achter de schermen wordt er hard doorgewerkt. De productie is op dit moment druk bezig met inpakken, want de hele set verhuist van Boortmeerbeek naar Lint. Ook de garderobe van de personages wordt in dozen gestoken, en één jurk in het bijzonder trekt daarbij de aandacht.

Stylist Tom Campers is mee verantwoordelijk voor de kledij van de personages in 'Familie', en alle stukken worden netjes bijgehouden. Zelfs de bebloede jurk van June, die twee seizoensfinales geleden werd doodgeschoten, zit nog in het archief. "Mochten ze bij H&M het na de uitzendingen nog verkocht hebben, het zou voor hen een goudmijn geweest zijn", aldus Campers in de Gazet van Antwerpen. "Iedereen vroeg er naar. We krijgen om de haverklap via de kijkerslijn van VTM de vraag waar een bepaald kledingstuk van een personage verkrijgbaar is. Het probleem is vaak dat die spullen tegen de uitzending niet meer in de winkel verkrijgbaar zijn. Want tussen het moment dat een jurk bij ons komt en de uitzending zijn we soms zes maanden verder."

"Als we, zoals nu het geval is, voor de winter gaan filmen, hangen die spullen nog niet in de winkels", vervolgt hij. "Daarom gebruiken we enkele stuks van de winter ervoor, totdat de herfst/wintercollectie in de winkel te verkrijgen is. Geregeld verversen we de garderobe. Maar kleding laten meenemen door acteurs of verkopen, dat doen we niet. Oude stock schenken we aan goede doelen.”