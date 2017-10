Studio 100 TV verdwijnt vanaf januari uit Telenet-aanbod TK

16u46 0 Studio 100 TV TV Telenet is zijn contract met Studio 100, het productiehuis achter onder meer K3 en Plop, kwijtgespeeld. De zender Studio 100 TV verdwijnt daardoor vanaf januari uit het Telenet-aanbod, net als de meeste Studio 100-programma's in de catalogus. Telenet maakt zich sterk dat het voldoende alternatieve kinderprogramma's heeft aangekocht.

Studio 100 heeft beslist om zijn zender en programma's vanaf volgend jaar exclusief aan Proximus te verkopen. Telenet betreurt dat: "De mediasector verandert en content geraakt steeds meer versnipperd, met ongemak voor de kijker als gevolg". Telenet-CEO John Porter is al langer voorstander van niet-exclusieve overeenkomsten. Zo werd het eersteklassevoetbal bijvoorbeeld aan meerdere aanbieders verkocht.

Peuters en kinderen

Telenet is dan maar op zoek gegaan naar andere leveranciers om de programma's van Studio 100 te vervangen en zegt dat het zijn aanbod op die manier zelfs heeft kunnen verbreden. In het basisaanbod komt Baby TV in de plaats van Studio 100 TV. Tot nu toe zat Baby TV in het Play-aanbod, waarvoor extra betaald moet worden. De zender mikt op "edutainment" voor kinderen onder 4 jaar. Voor de iets oudere kinderen zijn er de films van Disney, waarvan Telenet zegt dat ze populairder zijn in de on-demandcatalogus dan de programma's van Studio 100. Wekelijks komen er nieuwe films in het aanbod. Ook de animatiereeksen van Nickelodeon en Nick Jr. blijven. Dat is goed nieuws voor kinderen die graag naar Dora, Spongebob, Paw Patrol, Shimmer & Shine of The Thundermans kijken. Van Ketnet heeft Telenet nog de vaste waarden TikTak en Kaatje in huis.

Tieners

Voor tieners brengt Telenet vanaf december twee nieuwe reeksen die het goed doen in de VS: Guidance en Freakish. Die reeksen van het Amerikaanse AwesomenessTV gaan ook in op zwaardere thema's. Telenet ziet tienerreeksen almaar populairder worden en wil er in de toekomst nog meer op inzetten. Volgend jaar zullen elk kwartaal andere series toegevoegd worden.

Dat het contract met Studio 100 niet is verlengd, betekent overigens niet dat er helemaal niets van het productiehuis meer te zien zal zijn bij Telenet. De Studio 100-figuren blijven te zien op de zenders Ketnet en VTM Kzoom. Via de optie Terugkijk TV kunnen die afleveringen tot zeven dagen terug herbekeken worden. Daarnaast zullen nog een aantal programma's van Studio 100 beschikbaar blijven in Play en Play More omdat de licentie pas later vervalt, maar de meeste zullen uiteindelijk ook verdwijnen. De programma's van Studio 100 waarin Telenet mee heeft geïnvesteerd, blijven wel in de catalogus zitten. Dat zijn Kosmoo, Flin & Flo en Lolly Lolbroek.

Studio 100

Studio 100 en Proximus

Dat Studio 100 exclusief met Proximus in zee gaat, is geen grote verrassing. De twee bedrijven werkten al goed samen. In 2015 lanceerden ze samen Wanagogo, een digitaal platform met de figuren van Studio 100. Vorig jaar lanceerde Proximus in Franstalig zender Studio 100 TV. Nu verhuist de Nederlandstalige zender dus ook naar Proximus. Dominique Leroy, CEO van Proximus, is tevreden. "De exclusieve acquisitie van Studio 100 TV in Vlaanderen als deel van ons basis Proximus TV aanbod zal ons toelaten om Proximus verder te verankeren te midden van de families met kinderen in Vlaanderen, terwijl onze nationale penetratie en sterke aanwezigheid in Wallonië Studio 100 zullen ondersteunen in het verder uitbouwen van hun draagwijdte."

CEO Hans Bourlon is erg tevreden: "We zijn erg blij dat Proximus, een iconisch Belgisch bedrijf in volle bloei en met een mooie dynamiek, resoluut kiest voor Studio 100 als partner om samen verder te groeien. Deze nieuwe dynamiek geeft ons veel vertrouwen in de toekomst: samen met Proximus gaan we een mooi Belgisch verhaal schrijven."