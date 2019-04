Studio 100 plant ‘Samson & Gert’-avondshows voor volwassenen KD

02 april 2019

13u56

Bron: Studio 100 31 Showbizz Volwassen fans van ‘Samson & Gert’ die hun jeugd willen afsluiten, kunnen eind dit jaar naar de avondvoorstellingen van de afscheidsshow gaan kijken. Dat meldt Studio 100. Eerder zorgde het bedrijf er ook al voor dat er aparte voorstellingen voor volwassenen waren bij de afscheidsshows van de originele K3-dames.

Op de site van Studio 100 kunnen fans nu al tickets bestellen. Dat het storm loopt voor de voorstellingen is een understatement, want vanochtend was de website door de grote drukte even onbereikbaar. De site is ondertussen al even terug te bereiken, maar er staat wel een virtuele wachtrij voor de ticketverkoop. De shows lopen tijdens de kerstvakantie van 21 tot 30 december in Puurs. Er staan vier voorstellingen per dag op de planning.