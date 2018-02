Studenten starten crowdfunding om te gaan shoppen met arme uit 'Taboe' ADA

22 februari 2018

00u00 12 TV Dat ze zó graag eens nieuwe meubels zou kopen, droomde Nicole hardop vorige zondag in de aflevering van 'Taboe' over armoede. Een getuigenis die een gevoelige snaar raakte bij twee marketingstudenten: zij zetten een crowdfundingactie op. "Dan kunnen we met haar gaan shoppen."

Het verhaal van de Antwerpse Nicole, die met 85 euro per week moet rondkomen, liet een diepe indruk na op de kijkers van 'Taboe', het programma op Eén van Philippe Geubels. En niet het minst op twee studenten Marketing aan de Karel de Grote-hogeschool. Camille De Bruyn (20) en Koen Claes Rouire (20) beslisten om een crowdfunding op te zetten voor Nicole. "Zij heeft niks en toch staat zij zo hoopvol in het leven. Da's zo mooi. We konden niet anders dan haar te helpen."

In de armoede-uitzending van 'Taboe' vertelde Nicole dat ze ervan droomde om eens nieuwe meubels te kunnen kopen. "Da's toch absurd? Wij dromen van reizen, een mooi huis... maar toch niet van een nieuwe zetel?", aldus Koen.

Via Twitter en Facebook zetten de twee een crowdfundingactie op. Hun doel? 3.000 euro bij elkaar krijgen tegen 1 april. "Da's mijn verjaardag", zegt Camille. "Het zou voor mij het mooiste cadeau ooit zijn om dan samen met Nicole te gaan shoppen." Gisteravond stond de teller nog maar op 60 euro, maar de twee hebben er alle vertrouwen in. "Mijn tweet is intussen al door 6.000 mensen gezien. Als iedereen een halve euro had gedoneerd, dan waren we er al geweest", lacht Camille.