StuBru lanceert nieuwe reeks van 'Girls Talk': "Een goede kus is het perfecte voorspel"

12 november 2018

Vanaf vandaag kan je op VRT NU kijken naar een nieuwe reeks van 'Girls Talk', waarin enkele Bekende Vlamingen en hun hartsvriendinnen babbelen over de meest uiteenlopende vrouwelijke onderwerpen.

De serie is een initiatief van Annelien Coorevits, die samen met haar zus ook zelf deelneemt. Ze wordt bijgestaan door “een aantal van de grappigste vrouwen van het land en hun beste vriendin”. Zo zijn onder meer Linde Merckpoel, Siska Schoeters, Kat en Lyn Kerkhofs en Elodie Ouedraogo te zien. De dames keuvelen gezellig over onderwerpen als kussen, liefdesverdriet, Tinder en kinderen. En ze laten ons weten of mannen echt veel beter kunnen drinken dan vrouwen.

‘Girls Talk’, vanaf vandaag beschikbaar op VRT NU.