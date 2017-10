StuBru-collega's 'troosten' Stijn Vandevoorde met snelle exit TK

10u29

Bron: StuBru 0

Gisteren mocht Stijn Vandevoorde aantreden in 'De Slimste Mens'... en even later alweer vertrekken. Gelukkig zijn de StuBru-collega's er om hem te troosten...

Screenshot StuBru Linde Merckpoel