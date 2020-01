Strijd der titanen: Apple en Netflix azen op filmstudio van ‘James Bond’ SDE

29 januari 2020

11u00

Bron: CNBC 0 TV Momenteel is er een heuse titanenstrijd gaande in het medialandschap. De zes belangrijkste mediabedrijven - die ook de Big 6 genoemd worden - willen allemaal de grootste worden en zoeken daarvoor creatieve oplossingen. Een mogelijkheid om dat te bereiken, is filmstudio MGM, die onder meer eigenaar is van alle ‘James Bond’-films, overnemen. Dat schrijft CNBC.

Het medialandschap werd de afgelopen jaren gekenmerkt door twee belangrijke tendenzen. Eén: de overgang van lineair tv-kijken naar het gebruik van streamingdiensten, en twee: een heuse hergroepering. Zo kocht Disney Fox, AT&T schafte Time Warner aan en Viacom werd samengevoegd met CBS. Die samensmeltingen zorgden ervoor dat bedrijven met een waarde kleiner dan 50 miljard dollar (AMC Networks, Discovery, Lions Gate, MGM, Sony Pictures en ViacomCBS) een sterk nadeel kregen ten opzichte van hun collega’s. Netflix, Amazon, Comcast, AT&T, Disney en Apple verwierven zo'n sterke positie, dat ze door de media de ‘Big 6' genoemd werden.

Overname MGM

Maar de strijd is nog niet gestreden. Elk lid van de ‘Big 6' wil zijn positie natuurlijk nog meer versterken. Een van de manieren waarop dat zou kunnen, is door simpelweg een van de kleinere bedrijven en de bijhorende catalogus over te nemen. Een logische kandidaat is MGM, dat onder meer alle ‘James Bond’-films en ‘The Handmaid’s Tale’ onder zijn vleugels heeft. Het bedrijf is niet in handen van een familie, maar van beleggingsfondsen. Er zijn dus alvast geen sentimentele motieven die een verkoop in de weg zouden kunnen staan. Volgens CNBC heeft MGM dan ook al enkele gesprekken gehad met bedrijven zoals Apple en Netflix om naar hun interesse te peilen.

‘Wapenhandelaar’-strategie

In principe zijn er dan nog verschillende opties. De eerste is de zogeheten ‘wapenhandelaar’-strategie. Het kleinere bedrijf - in dit geval MGM - geeft het grotere bedrijf dan een licentie om bepaalde series of films te streamen en kan dus voor meerdere grotere bedrijven aan de slag. Maar deze manier van werken past niet meer helemaal in de huidige manier van werken. Grote bedrijven willen exclusief materiaal, waar ze hun naam op kunnen plakken. De overname van kleine bedrijven lijkt hierbij de interessantste optie.

Overname

Neem nu Apple. Het bedrijf richtte Apple TV+ op zonder noemenswaardige catalogus van eigen programma’s. Een filmstudio zoals MGM overnemen - dat een diverse en bomvolle catalogus heeft - zou dat probleem in een klap kunnen oplossen. En aangezien Apple ook in waarde ruim de andere spelers van de Big 6 overtreft, zou een biedingsoorlog winnen ook geen probleem mogen zijn.

Maar ook Netflix heeft wat te winnen bij de aanwerving van MGM. Het is het enige bedrijf van de Big 6 dat alleen kan terugvallen op streaming om winst te creëren. En dat is moeilijk, zeker wanneer je jezelf dan ook nog eens tot doel stelt om maar liefst 95 films per jaar te maken - zoals insiders beweren. Dat is vier keer meer dan wat een studio zoals Universal Pictures in een jaar produceert. Een kostelijke affaire. Door een studio op te kopen, koop je jezelf wat tijd en maak je je aanbod meteen een pak diverser en aantrekkelijker.

Aan de andere kant zijn zowel Netflix als Apple nooit echt grote fan geweest van dit soort overnames. Netflix heeft zelfs nog nooit materiaal aangekocht. Apple’s grootste aankoop was Beats Electronics in 2014, voor 3 miljard dollar. Al betekent dat natuurlijk niet dat tijden niet kunnen veranderen.

Bundeling

En dan is er nog een derde optie: bundeling. In dit scenario zouden kleinere spelers gaan samenwerken met leden van de Big 6 om hun streamingdiensten te bundelen en ze met korting aan te bieden aan de consument. De klant zou dan - over de streamingdiensten heen - kunnen kiezen welke bundel hem of haar het aantrekkelijkst lijkt.

De Big 6 en de waarde van hun bedrijf

Apple - 1,4 triljoen dollar (1.272.275.036.782.380.300 euro)

Amazon - 965 miljard dollar (876.961.007.496 euro)

AT&T - 487 miljard dollar (442.569.959.224 euro)

Comcast - 320 miljard dollar (290.805.722.693 euro)

Disney - 315 miljard dollar (286.261.883.276 euro)

Netflix - 160 miljard dollar (145.402.861.347 euro)