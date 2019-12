Stressvrij feesten zit er niet in voor Tine Embrechts: “Alleen de kerstboom opzetten was al pure horror” Redactie

18 december 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Ze is één van de vier BV’s in de kerstspecial van ‘Bake Off Vlaanderen’, en toch vertoeft Tine Embrechts (44) nog niet in kerststemming. De reden: haar vierkoppige kroost. “De twee oudsten moeten studeren, en m’n jongste hangt voortdurend aan mijn been”, zegt ze deze week in Dag Allemaal.

Dat Tine Embrechts - naast Jeroom, Cath Luyten en Ben Segers - haar geluk beproeft in de ‘Bake Off Kerstspecial’, is eerder verrassend te noemen. Ze is naar eigen zeggen immers allesbehalve een bakprinses.”‘Ik heb daar geen tijd of interesse voor”, vertelt Tine. “Ik heb alleen maar toegezegd om Wim Opbrouck een plezier te doen.”

Dan werd je tijdens de opnamen ook niet geplaagd door stress?

O, toch wel! Ik heb wel m’n eergevoel, hé. Maar bon... Ik wist niet meer waar mijn hoofd stond, want ik was toen ook aan het draaien voor ‘Goed Verlof’.

En dan moest je je nog inbeelden dat het bijna kerst was, terwijl de opnamen hartje zomer waren.

Ja, uitgerekend op de heetste dag van ’t jaar, bij meer dan veertig graden. Niet normaal! De airco viel zelfs uit in die tent, en dan hing ik daar vier uur boven een hete oven. En ik was zo gefocust dat ik vergat te drinken... Ik raakte gedehydrateerd, met vier dagen barstende hoofdpijn tot gevolg...

En dat voor een ontspanningsprogramma...

Ik denk niet dat ik er relaxed ga uitzien op tv. (lachje) Bij de tweede opdracht, het ‘spektakelstuk’, stortte mijn gebak in en verbrandde ik me aan de karamel. Het zal mijn meest gênante tv-moment van het jaar zijn.

Kortom: ‘Bake Off’ is een beproeving gebleken voor jou?

We hebben ook veel gelachen, hoor. Toen ik zag wat Ben Segers voorschotelde, deed ik het bijna in mijn broek. ’k Was dus niet de enige met beperkte bakkunsten. Gewoon koken vind ik wél fijn. Daar heb ik ook meer feeling voor.

Geef jij met kerst het beste van jezelf in de keuken?

Wij zijn alleszins kerstvierders: zingen, samen rond de kerstboom zitten met pakjes erbij... Mijn lief Laurent (Guga Baúl, nvdr) heeft die traditie niet meegekregen van thuis. Dus probeer ik dat levendig te houden, al heb ik het minder voor de pakjes-stress. En om op je vraag te antwoorden: koken is fijn, maar voor een groot gezin is dat toch een opdracht.

Omdat je véél eten moet ­klaarmaken?

De hoeveelheid vind ik niet zo erg, maar ik heb wel een kind van twee (Maurice, nvdr) dat constant aan mijn been hangt. Ik heb dus geen tijd om rustig het kerstmenu voor te bereiden. Laat staan om bijpassende servetten te zoeken. Gewoon al de kerstboom opzetten was pure horror. Maurice heeft heel wat kerstballen tegen de grond ­gegooid, en ik stond daar te roepen! In films ziet dat er toch iets idyllischer uit. (lachje) En mijn twee oudste zonen moeten studeren voor de examens. De echte kerstsfeer is er dus nog niet.

Misschien ben je nog te veel aan het uitpuffen van een druk jaar.

In het najaar stond m’n agenda niet zo vol. Handig met peuters die vaak ziek zijn, of met hun handen in de pot choco zitten. Maar de rest van het jaar heb ik inderdaad veel tv-werk gehad. Nu kijk ik ernaar uit om na de kerstvakantie weer te toeren met ‘Jukebox 2020’, de muzikale voorstelling die ik breng samen met Lucas Van den ­Eynde en Nele Bauwens.

Ook om naar uit te kijken: met Natalia en Nathalie Meskens heb je twee vriendinnen die straks gaan bevallen van hun eerste kind.

Ja, de max, hé. Die twee zijn er zo hard klaar voor. Dat is echt fijn om te zien. Hen raad ­geven? Dat ga ik niet doen. Ik wil niet degene zijn die alles beter weet.

Nathalie is meter van je zoon Gaston. Maar zij heeft jou niet gevraagd als meter...

Nathalie heeft haar vriendin die ze al ’t langst kent gevraagd om meter te zijn. Dat vind ik ­logisch. We zullen elkaar wel genoeg zien als haar kindje er is. En ik heb met mijn twee jongsten mogelijke trouw­partners in de aanbieding. (lacht)