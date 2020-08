Streamz pakt uit met ‘De Bende van Jan de Lichte’ als eerste toptitel TDS

17 augustus 2020

10u43

Bron: Streamz 8 TV Binnenkort kan iedereen genieten van de reeds lang opgenomen en groots aangekondigde Vlaamse topserie ‘De Bende van Jan de Lichte’. De VTM-reeks zal dan ook exclusief in België te bekijken zijn op Streamz, de nieuwe streamingdienst van DPG Media en Telenet. Begin september wordt ook duidelijk welke andere titels er dit najaar zullen verschijnen op het platform.



In zowat alle andere landen ter wereld - van Albanië tot Zimbabwe - is de reeks onder de titel ‘Thieves of the Wood’ al te bekijken via Netflix, maar wij blijven dus nog héél even op onze honger zitten. ‘De Bende Van Jan De Lichte’ is een kostuumdrama over - hoe kan het ook anders - bendeleider Jan De Lichte, vertolkt door Matteo Simoni. Hij verzet zich in de jaren 1740 tegen de Oostenrijkse en Franse bezetters van Aalst. Dat doet hij onder andere door de stelen van de rijken en te geven aan de armen - waar kennen we dat ook alweer van?

‘De Bende van Jan de Lichte’ wordt zowat overal enthousiast onthaald. Zelfs in Amerika en het Verenigd Koninkrijk worden de acteurs bejubeld. In het VK noemen ze Matteo Simoni zelfs de Vlaamse ‘Poldark’. Dat is een mooi compliment, gezien Poldark (vertolkt door Aidan Turner) gezien wordt als een echt sekssymbool. Bovendien gaat er sowieso al niets boven een goed Robin Hood-verhaal. We hebben al lang genoeg moeten wachten, dus wanneer we eindelijk de kans krijgen, zullen we het kijken niet te lang uitstellen.

