Streamz, Disney+ en Netflix: deze nieuwe series kan je nu bingewatchen Niels De Boysere

24 september 2020

13u45

Bron: Streamz 4 TV Nu ook streamingdiensten Disney+ en Nu ook streamingdiensten Disney+ en Streamz in ons land gelanceerd zijn, kan je het aanbod aan films en series gerust immens noemen. Goed om onze avonden te vullen - zeker nu corona niet meteen van wijken wil weten -, maar ook de oorzaak van wat keuzestress. Zie je door de bomen het bos niet meer? Wij selecteerden alvast 15 nieuwe buitenlandse topreeksen op Netflix, Streamz en Disney+.

NIEUW OP STREAMZ

1. Devils (seizoen 1)

‘Devils’ (Sky Atlantic en OCS) is een thrillerserie met onder andere Patrick Dempsey (‘Grey’s Anatomy’) en Alessandro Borghi waarbij we teruggaan naar de financiële crisis in 2011. In deze serie stuit een groep makelaars van een investeringsbank op een globale financiële samenzwering. Massimo (Borghi) ontdekt de stille oorlog die zich achter de schermen afspeelt en is vastbesloten de waarheid te achterhalen.

Vanaf dinsdag 22 september bij Streamz.

2. The Third Day (seizoen 1)

‘The Third Day’ (HBO) is een psychologische mini-thrillerserie die je naar het deken in jouw zetel zal doen grijpen. De verhaallijn is opgedeeld in ‘Zomer’ en ‘Winter’ waarbij Sam (Jude Law), een man die achtervolgd wordt door een tragedie, een mysterieus eiland aan de Britse kust bezoekt en een groep bewoners ontdekt die er een doel van maakt om hun thuis en specifieke levensstijl koste wat kost te vrijwaren. Het is even doorbijten bij het begin van deze mini-serie maar de horror-elementen en de verhaallijn maken dat ruimschoots goed. Het eerste seizoen bestaat uit zes afleveringen. Elke week is er een nieuwe aflevering te zien.

‘The Third Day’ is sinds 15 september te bekijken via Streamz.

3. Batwoman (seizoen 1)

Sinds Batman Gotham City heeft verlaten is het aan zijn vrouwelijke tegenhanger. ‘Batwoman’ (the CW), gespeeld door Ruby Rose (Orange is the New Black), vindt haar grote tegenstander in haar eigen vader, Jacob Kane. Net als Batman is Batwoman uit op gerechtigheid en wil ze de criminaliteit in Gotham aanpakken. Hoewel niet iedereen even enthousiast is over de serie, het is wel een aanrader voor de fans van superhelden (en Ruby Rose).

Het eerste seizoen is nu al beschikbaar bij Streamz.

4. Love life (seizoen 1)

In het eerste seizoen van ‘Love Life’ laat HBO je meekijken in de liefdesperikelen van Darby (Anna Kendrick) tijdens deze tiendelige romantische dramaserie. Darby krijgt elke aflevering een nieuwe romance die voor haar wel eens de prins op het witte paard kan zijn. ‘Love Life’ vertelt het verhaal over doorzettingsvermogen, menselijke contacten en hoe de mensen waarvan we houden ons leven mee kleuren.

Sinds 14 september te zien via Streamz.

5. Doom Patrol (2 seizoenen)

‘Doom Patrol’ (Warner Bros) was al te zien via Play & Play More van Telenet en wordt nu ook bij Streamz aangeboden. ‘Doom Patrol’ gaat over een team van mislukte superhelden… Wat? Ja, depressieve individuen met bijzondere krachten. Not your average joe dus. De serie is een aanrader wanneer ‘totaal hysterische bizarre’ waanzin je echt bevalt. En als dat niet het geval is: de acteerprestatie van Diane Guerrero - zij speelt Crazy Jane, een karakter met 74 persoonlijkheden - is fenomenaal. Dus het is de overweging meer dan waard.

De eerste twee seizoenen staan sinds 14 september online.

Benieuwd naar het volledige aanbod? Bekijk hier alle series en films op Streamz.be.

NIEUW OP DISNEY+

1. The Mandalorian (seizoen 1 en 2)

De Star Wars-serie is een Disney+-original die ook kijkers in België moet aantrekken tot de nieuwe streamingdienst. ‘The Mandalorian’ situeert zich zeven jaar na ‘Return of the Jedi’ (Star Wars VI) en 23 jaar voor ‘The Force Awakens’ (Star Wars VII). Chaos regeert, want het keizerrijk is uiteengevallen en de First Order bestaat nog niet. Net als de muziek is de westerngeïnspireerde inhoud een stijlbreuk met het verleden, maar desondanks blijft alles binnen de wetten van het Star Wars-universum. De afleveringen zijn slechts 30 à 40 minuten lang maar dat mag jou niet weghouden van het scherm. Deze serie is zowel voor de liefhebbers van het eerste uur als de nieuwe fanbase. Het eerste seizoen is al te zien. Het tweede gaat van start op vrijdag 30 oktober.

2. One Day at Disney

Het was misschien één van jouw allergrootste dromen: een dag werken voor The Walt Disney Company. Met ‘One Day at Disney’ krijg je een unieke blik achter de schermen. De documentaire volgt werknemers over de verschillende afdelingen en laat je zien hoe een dag in het leven van hun baan verloopt. Elke vrijdag is er een nieuwe (korte) episode van 5 tot 7 minuten. Deze week zitten de makers al aan aflevering 42, van de in totaal 52.

3. Kingdom of the Mummies

Bij Disney+ heb je ook onbeperkt toegang tot de documentaires van National Geographic. Zo keer je sinds deze week meer dan 3.000 jaar terug in de tijd naar het oude Egypte met ‘Kingdom of the Mummies’. In de schaduw van de oudste piramide ter wereld ontdekt een team van archeologen onder leiding van Dr. Ramadan Hussein de eerste Egyptische begrafenisstallen die ooit zijn gevonden. De plek zit boordevol schatten en wereldprimeurs. De serie verandert ons beeld over mummificatie en onthult geheimen die sinds het tijdperk van de farao’s zijn vergeten. Het eerste seizoen bestaat uit 4 afleveringen en is sinds vorige week te zien.

4. The Simpsons (alle seizoenen)

Ja, Disney+ brengt een resem aan familieseries en -cartoons terug naar het scherm maar nog geen andere streamingdienst slaagde erin om alle afleveringen van de meeste bekende Amerikaanse familie uit Springfield voor te schotelen. Sinds 2018 is er geen serie die uit meer afleveringen bestaat dan ‘The Simpsons’, voorlopig zo’n 635. Maar om je alsnog te triggeren: op 27 september start het 32ste (!) seizoen van Homer, Marge, Bart, Lisa en Maggie. In de eerste aflevering gaat Mr. Burns undercover in zijn eigen energiecentrale… Het kijken meer dan waard dus.

5. Earth to Ned (seizoen 1)

Ned, een blauwe alien en zijn luitenant Cornelius zijn richting aarde gestuurd om een eventuele invasie voor te bereiden. Maar in plaats van daarvan raken ze geobsedeerd door de popcultuur en beslissen ze een talkshow te hosten, uitgezonden uit hun ruimteschip dat diep verborgen zit onder de aarde. In de talkshow interviewen ze beroemdheden, zoals Andy Richter, Lil Rel Howery en NeNe Leakes en praten ze over Neds’ huidige obsessie met popcultuur. Het volledige eerste seizoen, bestaande uit tien afleveringen is vandaag te bekijken op Disney+.

NIEUW OP NETFLIX

1. Ratched (seizoen 1)

Ooit een zorgzame verpleegster zien veranderen in een monster? Dat is wat Mildred Ratched overkomt in deze gelijknamige serie. Mildred Ratched is een personage uit de film: ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’. En dat is niet toevallig. Bedenker Ryan Murphy wil in een totaal van 4 seizoenen overgaan in het verhaal van de filmklassieker met hoofdrolspeler Jack Nicholson. Een nieuwe Netflix-original die doet denken aan de oude, glamoreuze Hollywoodfilms. Maar desalniettemin zijn er ook een aantal heftige wegkijkmomentjes door de zware technieken om mensen van hun mentale problemen af te helpen. Het eerste seizoen kan je nu al zien op Netflix.

2. The Duchess (seizoen 1)

In ‘The Duchess’ probeert single moeder Katherine een balans te vinden tussen haar carrière, haar tienerdochter en haar relatie met haar vriend. Bovenal overweegt ze om zwanger te worden van haar ex… ‘The Duchess’ heeft veel weg van Britse opvoedshow, met ouders die zich meer kinderachtig gedragen dan hun eigen kinderen. Het kijken waard, al is het maar om de typische en brute humor van Katherine Ryan.

3. Was it love? (seizoen 1)

‘Was it love?’ is een Zuid-Koreaanse dramaserie met een moeder die al 14 jaar lang alleenstaand is. Aan liefde geeft ze geen aandacht meer tot vier mannen op het toneel verschijnen. Oh Dae Oh is een ex-vriendje dat ondertussen een beroemd auteur werd, Ryoo Jin is een topacteur, Oh Yun Woo is een turnleerkracht en Koo Pa Do is een ex-slechterik die nu CEO is. Aan te raden? Ja, maar de K-drama bereikt niet zijn volledig potentieel. Hoe dan ook de grappige verhaallijn brengt soelaas en zorgt ervoor dat de instapdrempel minder groot wordt.

4. Cobra Kai (seizoen 1 en 2)

Wie de rivaliteit uit de Karate Kid-films kan appreciëren zal ongetwijfeld ook ‘Cobra Kai’ kunnen smaken. ‘Cobra Kai’ speelt zich af 34 jaar na de eerste films. De serie is een ode aan de oude films, brengt heel wat oude bekenden terug en en gaat over rivaliteit op en naast de dojo. De serie was eerder te bekijken op YouTube als YouTube Originals maar is nu dus te zien op Netflix. De eerste twee seizoenen staan al voor jou klaar.

5. Emily in Paris (seizoen 1)

Emily Cooper is een ambitieuze twintiger die verhuist van Chicago naar Parijs voor haar werk. Haar bedrijf heeft net een luxueus marketingbedrijf overgenomen en Emily gaat de sociale media-strategie nieuw leven in blazen. Haar nieuw leven in Parijs zit vol bedwelmende avonturen en uitdagingen. ‘Emily in Paris’ heeft iets weg van het hautaine ‘Sex and the City’ en dat is geen toeval met bedenker Darren Star. Het eerste seizoen van de serie start op vrijdag 2 oktober.

