Exclusief voor abonnees Streamingdiensten doen gouden zaken in coronatijdperk: kijkcijfers van VTM GO, Telenet Play en Netflix schieten de hoogte in Melissa Van Ostaeyen

28 maart 2020

17u00 0 TV De meeste bedrijven kunnen er niet omheen: alle werknemers zitten thuis en alles ligt plat. Maar voor de tv- en streamingsector is het coronatijdperk echter een broeihaard voor booming business. Al die thuisblijvers vervelen zich natuurlijk en kiezen daarom al iets vaker voor een gezellig avondje voor het scherm. En dat merken Telenet, Netflix, Videoland, Disney+ en VTM GO als geen ander aan hun kijkcijfers.

“Je merkt zeker dat mensen nu meer bingewatchen”, aldus Anja Peleman bij VTM. “Vooral op ons online videoplatform VTM GO merken we een groot verschil. De kijkcijfers liggen 29% hoger dan de dagen voor de volledige uitbraak van corona in België. Bij de kids is er zelfs een stijging van 78%.”

