Exclusief voor abonnees Streamingdiensten doen gouden zaken in coronatijdperk: kijkcijfers van VTM GO, Telenet Play en Netflix schieten de hoogte in Melissa Van Ostaeyen

28 maart 2020

17u00 2 TV De meeste bedrijven kunnen er niet omheen: alle werknemers zitten thuis en alles ligt plat. Maar voor de tv- en streamingsector is het coronatijdperk echter een broeihaard voor booming business. Al die thuisblijvers vervelen zich natuurlijk en kiezen daarom al iets vaker voor een gezellig avondje voor het scherm. En dat merken Telenet, Netflix, Videoland, Disney+ en VTM GO als geen ander aan hun kijkcijfers.

“Je merkt zeker dat mensen nu meer bingewatchen”, aldus Anja Peleman bij VTM. “Vooral op ons online videoplatform VTM GO merken we een groot verschil. De kijkcijfers liggen 29% hoger dan de dagen voor de volledige uitbraak van corona in België. Bij de kids is er zelfs een stijging van 78%.”

“Het aantal actieve gebruikers elke dag is met 14% gestegen sinds de start van de coronacrisis in maart. Vorige week zaten we aan een gemiddelde van ongeveer 142.000 gebruikers per dag die samen naar 570.000 programma’s keken. Als de huidige trend zich blijft verderzetten, verwachten we tegen het einde van de maand ongeveer uit te komen op 700.000 actieve gebruikers en 15 miljoen views in maart, wat een absoluut record zou zijn. Ter vergelijking: in februari hadden we 11 miljoen views en 558.000 actieve gebruikers.”

Er zijn ook bepaalde programma’s die via de app opvallend meer geïnteresseerden lokken dan vroeger. “VTM nieuws en de specials rond corona stijgen het sterkst, maar ook toppers als ‘Blind Getrouwd’ en ‘Familie’ doen het momenteel nog beter dan gemiddeld. Qua cataloguscontent - wat nu niet op tv loopt - springt het hoge cijfer van ‘Cordon’ in het oog. We zien dat 17.000 unieke bezoekers de afgelopen dagen ‘Cordon’ hebben opgevraagd via VTM GO. Dat is een vervijfvoudiging ten opzichte van februari.”

Digiboxen draaien warm

Niet alleen het online platform, maar ook de gewone digitale tv wordt naar hartelust bekeken. VTM merkte dat er sinds de uitbraak 32% meer gekeken werd door actieve gezinnen in Vlaanderen (personen tussen 18 en 54) dan de weken voor de uitbraak. Bij alle Vlamingen in totaal (ouder dan 4) was er dan weer een stijging van 22%, maar de laatste vijf dagen, sinds de lockdown, werd er opeens 36% méér tv gekeken. Binnen de actieve gezinnen die we eerder vernoemd hebben, betekent dat een stijging van 52% in vijf dagen tijd.

VTM Nieuws ziet de cijfers trouwens het meest stijgen. Het programma haalde deze woensdagavond 1.006.000 kijkers, het hoogste cijfer sinds het uitbreken van de coronacrisis. En meteen ook het beste kijkcijfer sinds 9 februari 1997. (De stakingsdag bij VRT buiten beschouwing gelaten.) “Voor onze entertainmentprogramma’s noteren we ook straffe cijfers”, aldus Peleman. “Zeker ‘Blind Getrouwd’ en ‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’ worden op de voet gevolgd.”

TELENET

VTM GO is natuurlijk een gratis service waar iedereen gebruik van kan maken. Maar hoe zit het met de betalende streamingdiensten?

Telenet, bijvoorbeeld, speelt handig op de situatie in. De zender plaatste namelijk enkele films en series gratis online om de vele thuisblijvers te amuseren tijdens hun quarantaine. “De gratis films en series van de #samenerdoor-actie van Telenet worden massaal bekeken door Telenet-klanten. Hier zijn de meest populaire titels de afleveringen van ‘F.C De Kampioenen’, het VIER-programma ‘#Corona 2020' en de films ‘Walking with Dinosaurs’ en ‘Patser’.”

Ook Telenet ziet wel degelijk een verschil in activiteit op hun Play- en Play More-kanalen. “Vlamingen kijken gemiddeld 15% meer uren naar tv dan pre-lockdown”, klinkt het daar. “We zien een stijging op alle vlakken. In replay - dat is het herbekijken van uitgezonden programma’s, een functie die is inbegrepen in een Play en Play More abonnement - maar ook in het on demand opvragen van films en series, en in lineair kijken. Bij gezinnen met kinderen onder twaalf is de stijging het grootst: daar wordt er gemiddeld zo’n 20% meer gestreamd.”

“We merken vooral op dat familiefilms en lokale content het heel goed doen”, geeft Telenet nog mee.

NETFLIX

Laten we bovendien de grootste speler op de markt niet vergeten: ‘Netflix and chill’ is voor de meeste Vlamingen intussen een vaste levensstijl geworden. Hoewel de streamingdienst geen cijfers wenst vrij te geven om hun stijgende populariteit in tijden van corona in kaart te brengen, staat het buiten kijf dat ook Netflix profiteert van de vele kijkers die wereldwijd noodgedwongen thuis zitten.

De zender kondigde bijvoorbeeld al aan dat men de beeldkwaliteit van de programma’s lichtjes naar beneden zal halen zo lang de uitbraak blijft voortduren, zodat het internet niet overbelast wordt. Daarnaast raakte bekend dat de app ‘Netflix Party’, die het mogelijk maakt om met een groep vrienden tegenlijk naar Netflix te kijken vanop afstand, enorm in populariteit gestegen is sinds de lockdown. Zo erg zelfs dat de ontwikkelaars extra servers hebben moeten bijplaatsen om te zorgen dat Netflix Party niet overbelast zou raken.

Er bestaat dus geen enkele twijfel: ook Netflix pikt een graantje mee van onze nieuwe, intensievere tv-hobby. We weten bovendien wel met zekerheid welke films en series er in ons land het meest bekeken worden op dit moment. Dat zijn ‘Elite’, ‘The Platform’, ‘Toy Boy’, ‘Dare Me’, ‘The Letter For The King’ en ‘The Secret Life Of Pets’.

VIDEOLAND

Dan is er nog het Nederlandse platform Videoland. Daar zien ze sinds het begin van de coronacrisis een forse toename in het aantal kijkers. Sinds deze week zitten niet alleen Belgen in lockdown, maar moeten ook Nederlanders zoveel mogelijk thuisblijven, en daardoor is het aantal nieuwe klanten verdubbeld, laat een woordvoerder van Videoland-eigenaar RTL weten. Precieze cijfers geeft de streamingdienst niet.

De groei zette afgelopen week vooral door dankzij de vervroegde release van het tweede seizoen van het populair programma ‘Mocro Maffia’. “Het tweede seizoen is voor ons de beste release van een scripted serie ooit”, aldus RTL. De tweede reeks van de misdaadserie ging vorige vrijdag al van start op Videoland, twee weken eerder dan gepland. De datum is naar voren gehaald op verzoek van de fans, liet producent en acteur Achmed Akkabi weten. “Nu veel mensen thuiszitten kregen Videoland en de cast van heel veel mensen de vraag of we het nieuwe seizoen eerder konden releasen. Om onze fans in deze gekke tijd tegemoet te komen hebben we er met zijn allen alles aan gedaan om dit mogelijk te maken.”

‘Mocro Maffia’ draait om een vete tussen twee drugsbendes in Amsterdam en is gebaseerd op de gelijknamige roman van Wouter Laumans en Marijn Schrijver. De serie, waarvan het eerste deel in 2018 verscheen, is ontwikkeld door Achmed en Thijs Römer.

DISNEY+

Misschien wel de grootste ‘winnaar’ tijdens dit hele gebeuren is Dinsey+, het gloednieuwe streamingplatform van The Walt Disney Company. Waar het soms moeilijk kan zijn om een nieuw product aan de man te brengen, gaat het een stuk makkelijker wanneer er wereldwijd meer vraag dan ooit is naar het product in kwestie. De gezinnen die voor de uitbraak van corona nog twijfelden over de aankoop van een nieuw streamingkanaal, vallen nu als dominostenen voor de charmes van een catalogus vol tekenfilms, Marvel-superhelden en ‘Star Wars’.

Zeker die tekenfilms maken Disney+ in tijden van corona bijzonder aantrekkelijk. Ouders én kinderen zitten voor het eerst in lange tijd allemaal samen thuis. Wat moeten de kinderen dan doen terwijl mama en papa aan hun telewerk bezig zijn? Juist ja: ‘Sneeuwwitje’, ‘Aladdin’ of een andere Disneyklepper kijken. Het kindvriendelijke imago van Disney haalt volgens marketing-experts vele huishoudens over de brug als er gekozen moet worden tussen verschillende platformen om de quarantaine mee op te vullen. Disney zweert namelijk dat álle programma’s op het platform familievriendelijk zijn. Er werden zelfs bepaalde grappen geschrapt uit afleveringen van ‘The Simpsons’ om ervoor te zorgen dat ze die belofte na kunnen komen.

Volgens het blad Forbes verdriedubbelde het aantal klanten van Disney+ tussen 14 en 16 maart in vergelijking met de week daarvoor.

Deze zomer pas in België

Disney kondigde de voorbije weken aan dat verschillende films, zoals het langverwachte ‘Frozen 2' en de nieuwste Pixar-prent, ‘Onward’, vroeger dan gepland op het platform zouden verschijnen. Dit omdat hun geplande bioscoopreleases of speeldagen in het gedrang kwamen door het coronavirus. Het nieuws kwam er tot grote vreugde van vele fans die zich thuis zitten te vervelen, maar het veroorzaakte ook onzekerheid in de Europese landen waar Disney+ op dit moment nog niet beschikbaar is - zoals België. “Betekent dat dat Disney+ ook sneller gelanceerd zal worden in de overige landen?”, klonk het hoopvol op sociale media.

Het zou een profijtelijke zet kunnen zijn geweest, maar helaas. Disney Benelux bevestigt dat de lancering van Disney+ in ons land nog steeds gepland staat voor deze zomer, en niet eerder.

Disney+ lanceerde het platform midden november 2019 in de Verenigde Staten, Canada en Nederland. In 24 uur tijd stond de teller al op 10 miljoen abonnees. De lancering in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland kwam er al op 24 maart. Zij kunnen dus wel meegenieten van de nieuwe films. Een exacte releasedatum voor ons land is nog niet bekend.