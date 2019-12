Streamingdienst Hulu werkt aan documentaire over Greta Thunberg SVM

16 december 2019

20u51

Streamingdienst Hulu werkt aan een documentaire over de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. De première is gepland voor volgend jaar, regisseur is Nathan Grossman.

De 16-jarige Thunberg is de jonge vrouw achter het internationale klimaatinitiatief Fridays for Future: ze begon in augustus vorig jaar elke vrijdag weg te blijven van school en vatte post voor het parlementsgebouw in Stockholm. Telkens haalde ze daarbij haar bord met het opschrift ‘Skolstrejk för Klimatet’ boven. Intussen is ze uitgegroeid tot het boegbeeld van de wereldwijde klimaatbeweging.

De filmploeg achter de documentaire volgde de Zweedse bij haar eerste schoolstakingen in Stockholm en bij internationale protesten en optredens. Thunberg werd voor haar inzet tegen de klimaatcrisis al bekroond met de mensenrechtenprijs van Amnesty International en de alternatieve Nobelprijs. ‘Time Magazine’ riep haar onlangs als jongste persoon ooit uit tot ‘Persoon van het Jaar’.

Hulu is bekend van de serie ‘The Handmaid's Tale’. Het was de eerste serie van een streamingdienst die bekroond werd met de Emmy Award voor beste dramaserie.