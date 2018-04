Straten drie dagen afgesloten voor opnames seizoensfinale 'Thuis': "Blij dat we stiekem konden filmen" ADPW

20 april 2018

15u28 2 TV Veel bedrijvigheid in Bertem de voorbije dagen. De Vlaams-Brabantse gemeente werd door de makers van 'Thuis' uitgekozen als decor voor de seizoensfinale. "Dat is een locatie die wel vaker gebruiken", vertelt producer Hans Roggen.

De inwoners zijn het intussen gewend, maar voor anderen was het opkijken. Voor de opnames moesten bepaalde straten in Bertem drie dagen lang van 7 tot 19 uur afgesloten worden. Over wat er precies gefilmd werd, kan Roggen niets kwijt. "Ik kan uiteraard niet vertellen wat er hier aan het gebeuren is en ook niet welke acteurs er betrokken zijn bij de opnames. Spoilen is niet de bedoeling natuurlijk. En ik ben blij dat we het tot nu toe haast in het geniep konden filmen. Ik kan wel vertellen dat we met een crew van zo'n dertig mensen drie dagen lang op deze plek opnames hebben gedraaid. Het was goed weer, en dat was een serieuze meevaller. Deze data liggen al een tijdje vast en wij hadden niet verwacht dat het zonnetje zo zou schijnen. We hebben zelfs extra zonnecrème moeten laten aanrukken. Daarmee kon de eerste opnamesessie goed afgesloten worden", lacht Roggen.

Het belooft opnieuw een spannende seizoensfinale te worden. Die werd trouwens enkele weken vervroegd door Koning Voetbal. "Aangezien het WK in Rusland rond diezelfde periode gespeeld wordt, staat de seizoensfinale gepland voor donderdag 14 juni. De seizoensfinale zal op drie grote schermen te zien zijn, namelijk in Antwerpen, Kortrijk en Hasselt", klinkt het nog bij Roggen.