Stranger Things-acteur gepakt met cocaïne

10u15

Bron: ANP 0 Chris Pizzello/Invision/AP TV Charlie Heaton is vorige week aangehouden op het vliegveld van Los Angeles. De Stranger Things-acteur had volgens The Sun cocaïne op zak.

Heaton was onderweg naar L.A. voor de première van het tweede seizoen van de hitserie 'Stranger Things'. De 23-jarige Britse ster werd echter bij het ontdekken van de drugs terug op het vliegtuig terug naar Londen gezet.



Omdat het om een kleine hoeveelheid cocaïne zou gaan, is Charlie niet gearresteerd, weet een ingewijde. ''Als je een buitenlander bent en het gaat om een grote hoeveelheid drugs, dan kan je vervolgd worden. Maar als het voor persoonlijk gebruik is, is het gevolg dat je de Verenigde Staten niet in mag.''



Het is onbekend of het incident het in de toekomst moeilijk maakt voor Heaton om de VS binnen te komen. Als dat zo is, heeft dat grote gevolgen voor zijn rol in Stranger Things, aangezien de serie grotendeels in Amerika wordt opgenomen. Het tweede seizoen van Stranger Things ging donderdag in première in Los Angeles. Geen van de andere castleden zei iets over de afwezigheid van Heaton, die in de serie Jonathan Byers speelt. Ook zijn tegenspeelster en vermeende nieuwe liefde Natalia Dyer zei er niets over.