Strak, strakker, strakst: James hijst zich in cheerleaderpakje voor ‘De Battle’ DBJ

22 november 2019

Gert Verhulst en James Cooke staan met 1-0 achter tegen hun Nederlandse collega's Katja Schuurman en Najib Amhali in 'De Battle', maar ze zijn vastberaden daar morgen verandering in te brengen. Om de stand gelijk te brengen, wurmt James zich in een strak pakje om een aartsmoeilijke choreografie te cheerleaden. Gert pijnigt zijn hersens dan weer om alle Belgische en Nederlandse inzendingen van het Eurovisiesongfestival te blokken en daar vijf feitjes over te vertellen. Niet eenvoudig, want van alle 123 inzendingen moet hij dus 615 mogelijke antwoorden leren. (DBJ)

‘De Battle’, zaterdag om 20.10 uur op VIER