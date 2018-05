Straffer, hoger en zwoeler! Alweer twee toppers door naar finale 'Belgium’s Got Talent' TDS

04 mei 2018

22u24

Bron: VTM 0 TV De vierde studioshow van 'Belgium's Got Talent' vanavond was een verwenning voor de ogen én oren. De 1.074.771 kijkers die vorige week afstemden, hadden ondertussen hun stem uitgebracht en stuurden Sonita naar de finale. Vanavond wist Get Insane dan weer overtuigen, zij kregen dan ook een ticket naar de finale van de jury.

De jonge dansbenen van Exclusive Crew sprongen er tijdens de audities uit door hun energie, uitstraling en danskwaliteiten. De 7 stoere grieten gingen ook nu “het dak eraf dansen”. Dat deden ze met knallende muziek en… schooluniformen. Maar braaf werd het allerminst.

De onervaren operazanger Marc Joossens werd door zijn dochter ingeschreven voor het programma. Hoewel hij nog maar één jaar zangles volgde, kon hij de jury er toch van overtuigen dat zijn stem een ruwe diamant is. Vanavond zong hij nóg een toontje hoger en bracht hij een stuk uit een klassiek meesterwerk.

De live zingende dragqueen Miss Kiki Boops legde de muzikale lat al hoog tijdens de audities, maar tijdens de studioshow ging ze voor “méér Kiki en méér boops”. Met een nummer van Dua Lipa combineerde ze zang, dans en veel show. Miss Kiki Boops sprong vrijdag in voor F&B Acrobatics, die door een blessure forfait moeten geven.

Met een fragment uit hun zelfgeschreven musical Magdalena bracht jongerenkoor YouForia voor het eerst musical naar het podium van 'Belgium’s Got Talent'. Het genre terug op de kaart zetten is hun ultieme missie. Benieuwd of ze daarin zijn geslaagd met een nieuw lied uit hun oeuvre.

Verbazing, dat is waar het om draait bij Get Insane. De groep beoefent allerlei extreme sporten: van BMX tot freerunning. Hun waanzinnige stunts leverden tijdens de audities veel gegil op vanachter de jurydesk. “Daar doen we het voor”, zeggen ze zelf. Vanavond maakten ze indruk met nieuwe trucs, die mogelijk nóg gevaarlijker zijn.

Rappen uit het vuistje, dat is het talent van freestyler Pasidar. Met haar songs wil ze haar verhaal vertellen en andere mensen raken. Waarover ze tijdens de studioshow zal rappen, wist ze nog niet. Zonder enige voorbereiding en slechts met de input van de jury, stapte ze het podium op.

Ze werden 3 keer Belgisch Kampioen en zijn absolute toppers in hun discipline. Latindansers Leen & Angelo lieten tijdens de audities de monden van de jury openvallen met hun snelle salsa en strakke mambo. Voor de studioshow namen ze meer risico en gingen ze voor méér en indrukwekkendere lifts. De verwachtingen van de jury waren dan ook hooggespannen.