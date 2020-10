Straffe winnaar, gevatte jury en hilarische BV-vragen zorgen voor sterke eerste aflevering van ‘De Slimste Mens’ MC

12 oktober 2020

22u51 6 TV Exact 58 minuten en 20 seconden. Zo lang heeft het ‘Slimste Mens’-avontuur van Marie Verhulst (25) geduurd. Een onwaarschijnlijke beginnersfout - een onbewaakt momentje in de finale tegen Ella Leyers (32) - kostte haar een zo goed als zeker ticket voor een tweede deelname. Op het beslissende moment gaf Marie een vierde en vijfde goed antwoord waardoor haar tijd stopte en Ella aan de beurt kwam. Om de dochter van Gert Verhulst vervolgens genadeloos af te maken.

Met een vader die (mede)recordhouder is qua Slimste Mens-deelnames en een broer die vier afleveringen overleefde, zou je denken dat Marie Verhulst goed voorbereid was om de tegenstand naar huis te spelen. Helaas maakte de 25-jarige een beginnersfout waarvan je dacht dat die al een eeuwigheid niet meer gemaakt werd in de quiz. Marie bleef er stoïcijns en vrolijk bij zitten. Met de nuchtere analyse dat ze ‘dat beter niet had gedaan’. Exit Marie en Ella Leyers kroop door het oog van de naald. De compleet onbekende Senne Misplon (21), transman en woordvoerder van ‘Wel Jong Niet Hetero’, won op de meest klassieke wijze. Door in de filmpjesronde het verschil te maken.

Strak in het pak

We moeten het Erik Van Looy en zijn team meegeven. Ondanks de corona-epidemie en het plexiglas tussen de kandidaten, leek het alsof de quiz nooit was weggeweest. Strak in het pak, in een strak format en met opnieuw twee dames om het achttiende seizoen te openen. En met een heerlijk jury-duo om te beginnen: andere juryleden zullen straf uit de hoek moeten komen om beter te doen dan Jeroom & James Cooke. Het fragment waarin Cooke een hartstochtelijke kus geeft aan Jeroom, was hi-la-risch. De komiek was dit keer slechts voorzichtig verbaal agressief, alsof hij zich al leek voor te bereiden op zijn debuut als presentator in de kidsversie van ‘Bake Off Vlaanderen’.

Aan de quiz zelf werd dit seizoen niet gesleuteld. De ‘3-6-9-spelronde werd vorig jaar succesvol ingekort. Het geeft het programma meer ademruimte en vaart. De BV-filmpjes in de ‘Open deur’-ronde zijn opnieuw om van te snoepen. Waarna de échte quiz wordt gespeeld. Met de filmpjesronde als de doorgaans alles bepalende scherprechter. En met een finale waarin al eens een verrassing valt. Zoals maandagavond. Meer van dat de volgende dagen en weken, als het even kan.

(Lees verder onder de video.)

De leukste quotes

Jeroom (nadat James klaagt over de plexiwand tussen hem en Jeroom): “Ik had liever beton gezien.”

Erik (over de start van Slimste Mens): “Ik ben een jaar niet meer uitgelachen, maar ik ben er klaar voor.”

James (na de vraag of hij soms het gevoel had in een verkeerd lichaam te zitten): “Ja, ik heb dat wel een paar keer gehad.”

Jeroom (nadat we 12 minuten en 41 seconden hebben gewacht op een scherpe mop): “Ja, ik kan zingen. Ik ben ooit vierde Romeo geweest. Echt waar. Maar ik ben buiten gesmeten omdat ik te slim was en mijn vrouw te weinig bedroog.”

Jeroom: “Of ik veel aan sport heb gedaan tijdens corona? Ja, ik heb de hometrainer van James gekocht. Ik moest er alleen nog een zadel opzetten.” (James krijgt meteen de slappe lach.)

Hilarische momenten

Jeroom en James Cooke op hun allerbest tijdens een mooi uitgesponnen kusscène waarin James Jeroom tracht te verleiden. De plexiwand tussen hen is scherprechter. James is ronduit fantastisch, maar ook Jeroom speelt het geweldig.

Ook de BV-vragen in de ‘Open deur’-ronde zijn meesterwerkjes. Eerst is er Walter Grootaers die zich als skater op glad ijs waagt, maar het is toch vooral opnieuw Willy Naessens voor wie een hoofdrol is weggelegd als ‘man met een plan’ met de Teletubbies. Héérlijk.

(Lees verder onder de video.)

Kantelmomenten

Traditioneel worden er geen opvallende tijdsverschillen genoteerd in de ‘3-6-9'-ronde. Ook nu niet. Ella maakt haar achterstand meteen goed in de ‘Open Deur’-ronde. De drie kandidaten puzzelen goed.

Na de fotoronde is er nauwelijks tijdsverschil tussen de drie kandidaten. De filmpjesronde moet alweer beslissen. Senne maakt het verschil door 40 en 50 seconden in te pikken van respectievelijk Marie en Ella.

In de finale zijn Marie en Ella echt aan elkaar gewaagd. Dochter Verhulst scoort 12 goede antwoorden op 7 vragen, dochter Leyers dertien. Alleen een stomme fout kost Marie de nederlaag. Haar vijfde goede antwoord over Michelin doet de tijd stoppen, waarna Ella gemakkelijk de quiz afmaakt op de vraag over de voornamen van het Britse Hof. Naast Philip en Charles, waren er ook nog Andrew, Anne en Edward.

De eindscore (voor het finalespel)

• Senne Misplon 403 sec.

• Ella Leyers 355 sec.

• Marie Verhulst 290 sec.

De stand

• 1 deelname 1 overwinning: Senne Misplon

• 1 deelname 1 finale gewonnen: Ella Leyers

• 1 deelname 1 finale verloren: Marie Verhulst

Nieuwkomer

Componist en muzikant Miguel Wiels

