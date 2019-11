Stoppen ‘The Simpsons’ na 30 jaar? De componist van de reeks beweert van wel Redactie

28 november 2019

18u15

Bron: ANP 0 TV Componist Danny Elfman, de man achter het intro van ‘The Simpsons’, beweert dat de populaire animatieserie niet lang meer op de buis zal zijn. Volgens de muzikant wordt na dertig jaar afscheid genomen van de reeks.

Al langer wordt gefluisterd dat het 31ste seizoen, dat momenteel wordt uitgezonden, het laatste zou zijn. "Wat ik heb gehoord, is dat het gaat stoppen", vertelde Danny aan de website Joe. "Ik weet niet of het klopt, maar ik heb gehoord dat het in zijn laatste jaar zit.”

De componist had toen hij in 1989 het intro maakte voor ‘The Simpsons’ nooit verwacht dat het zo populair zou worden. "Ik schreef zo'n gek stukje muziek waarvan ik niet had verwacht dat iemand het ooit zou horen omdat ik echt niet dacht dat de show een kans had. Ik dacht echt dat er drie afleveringen te zien zouden zijn en dat het daarna zou worden stopgezet. Ik vond het destijds zo raar dat ik echt dacht dat het niks zou worden", blikt hij terug. "Geloof me, dit is één van de grootste verrassingen van mijn leven.”