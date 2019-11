Stoere Diaz van ‘Celebs gaan Daten’ heeft ook een gevoelige kant: “Ik ben veel meer dan dat op seks beluste beest” Jean D'hont

15 november 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 TV "Pommeline is als een zus voor mij”, zegt Diaz Pena Verlez (27) in Dag Allemaal. “Onze moeders zijn beste vriendinnen, wij zijn zowat samen opgevoed.” De ruwe bonk uit ‘Celebs Gaan Daten’ is al lang de tel kwijt met hoeveel vrouwen hij het bed heeft gedeeld, maar: “Ik ben veel meer dan dat op seks beluste beest.”

‘Celebs Gaan Daten’ maakte zopas de sprong van VIJF naar grote broer VIER en staat nu na ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ op maandag. Net als medekandidaten Pommeline, ex-Miss België Justine De Jonckheere en Arne en Chey van ‘Love Island’ gaat Diaz met de hulp van Jani en Goedele Liekens op zoek naar de ware liefde.

Dat hij in de eerste aflevering al meteen begon te kussen en met zijn date Kimberly naar bed wilde, zorgde voor leuke tv, maar het leverde Diaz een kus- en seksverbod van Goedele op. Zij wil dat hij zijn gevoelige kant laat spreken en zijn lusten een beetje onder controle houdt. “Het lijkt nu alsof ik enkel maar over seks kan praten, terwijl ik tijdens mijn dates ook wel serieuzere conversaties heb gevoerd”, zegt Diaz. “Nu, ik verwacht toch niet dat ik via dit programma de liefde van mijn leven zal vinden, eerlijk gezegd.”

Goedele zei na jullie eerste ontmoeting dat jij een heel stoere gast bent, maar waarschijnlijk een heel klein hartje hebt.

Goedele is een intelligente vrouw, hé. Ze had mij onmiddellijk door en zette mij op mijn plaats. Ik wist even niet wat zeggen en dat overkomt me maar zelden. Mensen denken dat ik een harteloze macho ben, een ongeleid projectiel ook. Terwijl dat mijn schild is en Goedele heeft dat vrijwel meteen doorprikt. Weet je, ik ben opgegroeid in een ruige buurt en heb snel moeten leren om mijn mannetje te staan.

Een beetje zoals de eerder agressieve versie van jou die we zagen in ‘Ex On The Beach Double Dutch’ op MTV?

Ik vind het wel jammer hoe ze mij in dat programma hebben geportretteerd. Zo leek het alsof ik iemand uit het niets aanviel, terwijl ik daar een goede reden voor had. Kijkers zagen me als een of ander ontembaar beest.

Ook nu maak je niet bepaald een rustige indruk. Je wilde het liefst onmiddellijk in bed duiken met jouw eerste date.

Ik wilde met haar een avontuurtje beleven omdat ik voelde dat zij geen relatie met mij wilde. Als ik merk dat een meisje het serieus meent, begin ik niet onmiddellijk over seks, hoor.

Je begrijpt dat we dat maar moeilijk kunnen geloven als we jou bezig zien op tv.

(lacht) Ik zorg voor peper en zout, hé. Pommeline en Justine De Jonckheere doen het rustig aan. Vooral Justine is hard to get. Ik noem haar ‘trouwmateriaal’. Ook Chey en Jarne kijken de kat liever wat uit de boom. Maar ik ben directer, zeker als ik voel dat er ruimte voor is.

Met hoeveel vrouwen ben je al naar bed geweest, eigenlijk?

Ik ben al lang de tel kwijt.

Je lijkt een onverbeterlijke playboy op tv, maar je was wel al verloofd toen je amper negentien was.

Met een Bosnisch meisje, ja. Maar ik was nog veel te jong en wild, zij was vijf jaar ouder dan ik en een pak volwassener.

Zie jij jezelf eigenlijk ooit als vader?

’t Zal wel zijn! Mijn vrienden, vooral Turkse en Albanese jongens, zijn bijna allemaal getrouwd en hebben kinderen intussen. Geloof me, voor de juiste vrouw zal ik ook mijn wilde kant begraven.

Zou Pommeline geen goede match zijn voor jou?

Veel mensen zeggen mij dat. Maar wat weinigen weten, is dat Pommeline en ik elkaar al van kinds af aan kennen. Haar mama Chantal is de beste vriendin van mijn moeder, zie je. Ik beschouw Pommeline dus eerder als een zus. Het is wel waar dat we qua uiterlijk vandaag goed bij elkaar zouden passen. Dat was vroeger anders. Pom was toen onzeker. Ze is pas echt beginnen openbloeien toen ze 18 werd, terwijl ik in de kleuterklas al in de hoek moest gaan staan omdat ik de meisjes niet met rust kon laten.

Hoe verdien jij de kost?

Ik ben ploegbaas in een textielfabriek in Gent, wij maken het garen voor in autobanden. Vroeger deed ik ook wat modellenwerk, tegenwoordig verdien ik bij met actes de présence.

Jij woont wel nog in bij je ouders.

(knikt) Mijn papa heeft Spaanse roots, mijn mama is Vlaamse. Anderhalf jaar geleden is ze bijna overleden aan een hartkwaal. Toen ze werd opgenomen, werkte haar hart maar voor tien procent meer, de kleinste inspanning had haar fataal kunnen worden.Sindsdien help ik haar zo veel mogelijk in het huishouden.

Dat is mooi. Het toont een heel andere kant van jou dan het weinig positieve beeld dat velen van jou hebben.

Ja, sommigen schrijven: ‘Hebben ze die gast ergens uit de bergen gehaald of zo?’. Of ‘Amai, jij bent ook niet lang naar school geweest.’ Ach, typisch Vlaamse achterbaksheid. Mannen die schrijven dat ik grof ben, zijn vaak niet veel beter wanneer ze zonder hun vrouw op café zitten. Op Instagram is de toon anders, veel jongeren noemen mij daar ‘held’ of ‘legende’. En ook op straat zijn mensen vriendelijk. (lachje) Ik denk dat er maar weinig het lef hebben om hun gedacht te zeggen als ik voor hen sta.