Stoere bink Zeger overwint zijn grootste angst in ‘Kamp Waes’, maar... “Mijn vriendin vindt mijn gestotter zelfs schattig” Jean D'hont

24 december 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 2 TV “Stotteren wordt ten onterechte nog vaak gezien als een gebrek aan intelligentie”, zegt Zeger Van Noten (24) in Dag Allemaal. Zijn deelname aan ‘Kamp Waes’ is, naast een unieke kans om zijn stevige fysiek te tonen, de ultieme afrekening met zijn spreekangst. Al moet hij dan wel zijn vriendin, Pauline, missen.

Zeger had verwacht dat hij in ‘Kamp Waes’ indruk zou maken met zijn fysieke prestaties. Groot was zijn verbazing dat hij vooral lof oogst omdat hij op tv dúrft te stotteren. “Ik ben overweldigd door alle reacties”, zegt hij. “Iedereen wil met me praten. Voor een mens die stottert is dat een goede oefening, maar het vergt ook veel energie en bezorgt me toch wat stress. Ik krijg letterlijk duizenden berichten van mensen uit heel Vlaanderen. Tot nog toe zit daar geen enkele negatieve boodschap tussen.” En dat was onverwacht, vertelt Zeger. “Ik had verwacht dat sommigen me zouden uitlachen of belachelijk maken. Stotteren wordt nog al te vaak aanzien als een gebrek aan intelligentie. Sommige mensen beschouwen het zelfs als een handicap.”

Dat hij stottert, heeft hem in ieder geval nooit belet om contact te leggen met de meisjes, vertelt hij. “Geloof het of niet, maar ik heb altijd veel succes gehad bij het andere geslacht. Mijn gestotter heeft me er nooit van weerhouden om een meisje aan te spreken. Ik heb mijn vriendin Pauline via een gemeenschappelijke vriend op een festival leren kennen. Toen ik mezelf wilde voorstellen, begon ik heel hard te stotteren. Eerst dacht ze dat ik het met opzet deed, als plagerijtje. Toen ik haar duidelijk maakte dat ik echt stotter, vond ze dat juist schattig. De klik was er onmiddellijk en we zijn al anderhalf jaar heel gelukkig samen. Zodra ik financieel onafhankelijk ben, wil ik kinderen met haar.”

Zeger kreeg zelfs zin om écht aan een militaire opleiding te beginnen, vertelt hij. “Even wel, ja. Tot het tot me doordrong hoe goed ik het thuis heb, met mijn ouders en broers Flo (20) en Vince (17). En met Pauline, want ze woont nu ook bij ons in. Ik zou hen veel te hard missen. Na een zware dag op school kom ik graag thuis in dat warme nest. Dat doet deugd als ik weer eens door een dipje ga omdat het spreken moeilijk gaat.”