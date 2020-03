Stijn is de avontuurlijkste reisgezel uit ‘Down The Road’: “Dankzij de reis met Dieter durf ik nu alleen te gaan wonen” Jolien Boeckx

02 maart 2020

06u00

Dieter Coppens (42) betekent tijdens 'Down The Road' veel voor deelnemer Stijn De Winter (29). "Maar omgekeerd ook", zegt Stijn in Dag Allemaal. "Want Dieter is een gevoelige ziel, ik heb hem moeten troosten."

Down The Road’. Dat is nieuwe vriendschappen sluiten, zelfstandig leren zijn, je grenzen verleggen... Stijn uit het West-Vlaamse Hulste kan ze alle drie afvinken. “Het was een supermooie ervaring”, vertelt hij over zijn unieke tv-reis die al helemaal is ingeblikt. “We trokken van Spanje naar de woestijn in Marokko. Twee heel mooie landen. Marokko heeft het meeste indruk gemaakt op mij. We hebben daar op dromedarissen gereden... Fantastisch. Ik kreeg er kriebels van in mijn buik. (lachje) Dat had ik in mijn hele leven nog nooit gedaan.”

Kortom: deze reis had je van je leven niet willen missen.

(glundert) Ik ben heel dankbaar dat ik mee mocht, want uiteindelijk moet je geluk hebben dat ze jou uitkiezen. ’k Heb er veel kameraden aan overgehouden. Dieter, Peter, Jaimie, Sophie, Gitte en Brenda. En Saar ook! We sturen nog dikwijls berichtjes naar elkaar. Een liefje heb ik niet gevonden op reis, in tegenstelling tot Jaimie en Sophie. Ik ben nog altijd vrijgezel. Maar ik vind die nieuwe vriendschappen heel belangrijk.

Voor het vertrek kenden jullie elkaar totaal niet. Hoe verliep de kennismaking?

Heel goed. Daar heeft Dieter voor gezorgd. Het is dankzij hem dat we direct goed overeen kwamen, want hij heeft ons allemaal aan elkaar voorgesteld. Het klikte direct tussen ons.

Hoe hecht is jouw band met Dieter?

(enthousiast) Fantastisch, echt super! Dieter is een gevoelig type, vind ik. Ik heb hem soms zelfs moeten troosten op reis. Maar hij is vooral een echte grappenmaker. De hele reis door vertelde hij non-stop mopjes. Hij heeft onze bus ook eens omgetoverd tot een discobus, heel tof. (lacht) Dat moet nog op tv komen. Dieter is echt een vriend geworden van mij. Van iedereen eigenlijk.

Jij was de enige uit de groep die al verre reizen had gemaakt, hé?

Ja, ik hou daarvan. Ik ben al in Shanghai geweest. Dat was met de Special Olympics Wereldspelen in 2007, waaraan ik als ruiter mocht deelnemen. En met De Stroom (een vzw die een vrijetijdsaanbod verzorgt voor mensen met een verstandelijke beperking, nvdr) ben ik al eens op reis geweest naar... (enthousiast) Amerika! Dat was in 2017. Ik heb er beren gezien. En in Las Vegas heb ik enkele casino’s bezocht. Dat was een superleuk avontuur.

Jij bent duidelijk de avonturier van de groep.

Dat is helemaal zo. Avontuur én de natuur, dat zijn mijn passies. Die twee gaan mooi samen. Ik ben nooit bang om naar een land te gaan dat ik nog niet ken. Ik voel mij snel thuis op andere plaatsen. Met mijn ouders ga ik ook soms weg.

Dat jij een geoefend ruiter bent, konden we in ‘Down The Road’ al zien.

Ik rijd al sinds m’n kindertijd. ’k Was slechts 10 jaar en nu ben ik 29, dus dat is toch al meer dan de helft van mijn leven. ’s Zaterdags rijd ik op mijn paard - jaja, ik heb een eigen paard. Dan krijg ik lessen. En tijdens de week ga ik helpen op de manege. Ik werk daar op donderdag. Ik verzorg de paarden. Ik borstel ze, geef ze eten en drinken.

En de stallen uitkuisen?

Dat moet ik ook doen. Eigenlijk doe ik alles een beetje. (lacht) En echt heel graag. Dat is een hobby van mij. Ik zou de paarden niet kunnen missen. Ik kan dat gevoel niet zo goed omschrijven, dat zit al mijn hele leven in mij en da’s heel speciaal. Paarden brengen mij tot rust.

Dan moet het heel speciaal voor jou zijn geweest toen jullie in Spanje mochten logeren op een ranch met paarden.

Dat was één van mijn favoriete afleveringen! Fantastisch. Ik vertrouwde die paarden direct, terwijl velen er schrik van hadden. Het waren uiteindelijk vreemde paarden. Maar een paard is op zich een heel lief en gevoelig dier. Die voelen hoe jij jezelf voelt. Ze zien dat. Zelfs in het buitenland, heb ik gemerkt.

Hoe merk je dat dan?

Aan hun oren. Als de oren achteruit gaan, zijn ze boos. En dan moet je voorzichtig zijn.

Jij hebt Brenda en Sophie zelfs over hun angst voor paarden geholpen.

Sommigen hadden mijn hulp nodig ja, omdat ik zo goed met paarden overweg kan. Ik moest met Brenda en Sophie vooraf al eens naar de stallen, omdat ze zo veel schrik hadden. En het is me gelukt om ze te helpen. Ik was content. Zelfs Dieter heb ik nog iets kunnen leren. Vooral hoe je paarden moet aanraken.

Het avontuur gaat na ‘Down The Road’ verder voor jou. Want ga jij binnenkort niet alleen wonen?

Pas in 2021. Het gaat heel leuk zijn. Ik ga met onder anderen mijn beste vriend Hannes, alleen wonen. (Stijns ouders hebben met enkele anderen een woonproject opgestart voor hun kinderen om zelfstandig te wonen, nvdr) Het is een huis waar we onze eigen kamer hebben. Maar ik woon ook heel graag thuis, bij mijn ouders, hoor. Ik ben graag bij mijn familie. Ik ben ook nonkel van Raphaël, het zoontje van mijn zus, en van Liesel’ke, het dochtertje van mijn broer. We zijn veel samen. Ik ben een echte kindervriend.

Waarom ga je de stap zetten om alleen te wonen?

Ik ben al 29 jaar, dus ik word een beetje ouder. Ik moet mijn eigen weg zoeken in het leven, vind ik.

Heeft ‘Down The Road’ jou ­daarbij geholpen?

Ja, het heeft me geleerd om nog meer zelfstandig te kunnen zijn. Ik keek al een tijdje uit naar zelfstandigheid, hoor. Maar vóór ‘Down The Road’ had ik eerlijk gezegd toch wat schrik om alleen te gaan wonen. Dankzij Dieter en het programma niet meer. Ik kan mijn plan trekken, dat heb ik gemerkt in die drie weken.