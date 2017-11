Stijn en Nuria precies twee jaar 'blind getrouwd': "Ik ben blij, trots, gelukkig" FT

21u08

Bron: Instagram 1 Blind Getrouwd Liefde op het eerste gezicht was het allerminst: Nuria zag Stijn niet zitten, maar ze gaf hem toch een kans. De twee zijn nu precies twee jaar getrouwd. TV Het was zeker geen liefde op het eerste gezicht, maar kijk: Stijn en Nuria zijn precies twee jaar 'blind getrouwd'.

"Het grootste avontuur van haar leven", noemt Nuria het moment waarop ze 'ja' zei tegen haar blonde wederhelft. En dat avontuur leek aanvankelijk op niet veel uit te draaien. In Nuria haar ogen stond véél te lezen toen ze hem voor het eerst zag en dan vooral dat ze Stijn niet hoefde.

Vandaag is het gelukkig anders. Via de sociale media strooide het koppel gretig met liefde. Zo geeft Stijn grif toe dat hij zich geen leven meer zou kunnen voorstellen zonder zijn vrouw. Nuria vond het het ideale moment om haar geliefde te bedanken voor alles: "Ik ben blij, trots en gelukkig dat ik je mijn man mag noemen. Happy two years anniversary", gevolgd door drie hartjes. En daarna volgde ook nog een grote 'dank u wel' aan iedereen die twee jaar geleden hun dag tot een succes maakte. Stijn had trouwens extra zijn best gedaan en liet thuis een boeketje witte bloemen bezorgen, een throwback naar twee jaar geleden, toen hij hetzelfde deed.

Over eventuele toekomstplannen blijven de twee op de vlakte. In september vertelde Nuria nog aan Story dat ze een eventuele zwangerschap en baby graag zover mogelijk uit de media wil houden. "Het is niet omdat ons huwelijk gefilmd werd, dat heel ons leven in de media moet komen." Op naar de volgende twee jaar!

Het was niet bepaald liefde op het eerste gezicht, maar zie nu ... Twee jaar later kan ik me geen leven zonder jou meer voorstellen! Love You 😙 #stijnennuria #teamsturia #sturia #happyanniversary #twoyears #blindgetrouwd #marriedatfirstsight Een foto die is geplaatst door Stijn Van Poucke (@stijn_rolls_he_feels_good) op 21 nov 2017 om 13:37 CET

James Arthur Nuria en Stijn tijdens de Nacht van de Televisiesterren deze zomer in Oostende.