Stig Broeckx zet op alles op alles voor zijn herstel: “Ik wil zo snel mogelijk weer mens zijn” TDS

26 februari 2019

14u19

Bron: VRT 0

Een leven als plant leek voor wielrenner Stig Broeckx het hoogst haalbare, na zijn dramatisch ongeval drie jaar geleden. Een zware val in de Ronde van België deed hem toen in 2016 in een coma belanden. De revalidatie is nog altijd zwaar voor Stig Broeckx. Als hij de beelden van een jaar geleden bekijkt, ziet hij pas hoe hard hij vooruit is gegaan. Hij focust zich nu op de toekomst.